Neymar aláírt: évi 150 millió eurós fizetésért Szaúd-Arábiába igazolt

A 31 éves brazil csatár, Neymar a francia bajnok PSG-től a szaúdi Al-Hilalhoz szerződött, írja a BBC. A tranzakció értéke körülbelül 90 millió euró. A PSG 2017-ben világrekordot jelentő 222 millió euróért igazolta le a Barcelonától.

Neymar a francia élvonal, a Ligue 1 nyitófordulójában, a szombati Lorient elleni, döntetlennel végződött meccsen már nem volt a keret tagja (ahogyn Mbappé sem), és nem is szerepelt Luis Enrique edző terveiben idei szezonra. A BBC szerint az ő távozása is beleillik a PSG stratégiájába, hogy eltávolodnak attól a korszaktól, amikor nagy játékosokat szerződtetnek nagy összegekért és jelentős fizetésekért, hiszen Lionel Messi is elhagyta a klubot a nyár elején.

Neymar már be is köszönt egy twitteres videóban az új csapatához, amiben azt mondta: „itt vagyok Szaúd-Arábiában, hilali vagyok”.

A csatár, aki a hírek szerint évi 25 millió eurót keresett a francia csapatnál, állítólag most ennek hatszorosát, évi 150 milliót kap majd.

A brazil 173 alkalommal lépett pályára a PSG színeiben, és 13 trófeát, köztük öt francia bajnoki címet nyert a klubbal. Komoly nemzetközi sikert viszont nem sikerült elérniük, ehhez legközelebb 2020-ban voltak, amikor Bajnokok Ligája-döntőbe jutottak, de ott a Bayern Münchentől 1-0-ra kikaptak.