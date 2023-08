420 ezer látogató volt a Szigeten

Nem panaszkodhatnak, reális az idei Sziget fesztivál 420 ezres össz-látogatószáma, még akkor is, ha 30 ezerrel kevesebb a tavalyinál, mert 2022-ben a világjárvány miatti 2 éves kihagyás generált hatalmas igényt a fesztiválozásra – mondta a Sziget főszervezője az MTI-nek.

„A két kimaradt szezonban Európában hatalmas volt a várakozás a szórakozásra, így amikor 2022-ben végre újra el lehetett menni bulizni, mindenhol tömegesen indultak neki az emberek. A tavalyi Szigetre olyanok is sokan eljöttek, akik még 2019 végén vették meg a jegyüket, és aztán csaknem három évet kellett várniuk, de megtették” – mondta Kádár Tamás.

Azt még nem tudta megmondani, nyereséges lett-e az idei fesztivál a Sziget Zrt.-nek, a végleges számokat még sok egyéb – többek között a vendéglátóipari – forgalom is befolyásolja, sok információ még nem futott be.

A hajnalban zárult 6 napos rendezvénynek idén nem volt telt házas napja, bár a péntek az Imagine Dragonsszal és a keddi zárás Bille Eilish-sel közel állt hozzá.

A főszervező azt mondta, 2018 óta dolgoztak azon, hogy elhozzák Billie Eilisht a fesztiválra, akkor az előadó még nem számított ekkora sztárnak, mint most. „Aki ott volt, látta, milyen elképesztő koncertet adott, és milyen jól érezte magát közben a közönség és a művész is” – mondta a koncertről, amiről itt írtunk, a közönségét pedig itt mutattuk be.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A jövő évi rendezvényről Kádár Tamás azt mondta, szeretnék, ha a hosszú bérlettel érkezők számaránya magasabb lenne, és valamivel több bérletet, mint napijegyet adnának el. Azt mondta:

„Csütörtökön már indul az első elővételes akció a 2024-es jubileumi, 30. Szigetre, ennek részeként a magyarok számára is vonzó áron kínáljuk a hatnapos bérletet, külön árelőnyben részesítve a diákokat és a 21 év alattiakat.”

Kádár szerint átlagos magyar pénztárcával magasak voltak az árak a Sziget vendéglátóipari egységeiben, de szerinte bevált az a lépésük, hogy minden helyen egy-egy főételért kötelezően legfeljebb 2500 forintot kérhettek. „Más kérdés, hogy Magyarországon egy csaknem 50 százalékos élelmiszer-infláció van, amivel a szolgáltatók és a vendégek egyaránt küzdenek” – mondta.

Az Imagine Dragons múlt pénteki koncertje után a sokak által vártnál jóval lassabban zajlott a több tízezres tömeg kiengedése a hetven éve épült, acélszerkezetes K-hídon, ami érezhetően meg is ingott.

photo_camera A befejeződött 29. Sziget Fesztiválról távozó fiatalok az óbudai Hajógyári-szigetre vezető K-hídon 2023. augusztus 16-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

„A híd kérdése nem a mi hatáskörünk, hanem a fővárosé, ugyanakkor mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a hidat felújítsák. Létezik egy kiengedési protokoll, amit be kell tartanunk, egy időben csak limitált létszámú embert szabad ráengedni a K-hídra. Ha veszélyhelyzet lép fel, a Hajógyári-szigetről kivezető másik hidat, a H-t is használhatjuk, akár a kivezető gyalogosforgalmat is arra tudjuk terelni, de idén erre nem volt szükség. Nem tudjuk, jelenleg hogy áll a K-híd esetleges felújításának ügye, a Sziget nem kevés pénzt fizet a fővárosnak a terület bérléséért, ez jó alap lehet” – mondta Kádár Tamás.