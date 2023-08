Lassabban linkelte a Twitter az Elon Musknak nem tetsző oldalakat

A Washington Post Guardian szerint kedden öt másodperces késéssel töltődtek be a Twitteren az Elon Musknak nem tetsző oldalakra mutató hivatkozások. Ha a felhasználók rákattintottak a t.co url-rövidítőt használó hivatkozásokra, a linkelt oldalak csak öt másodperc várakozás után töltődtek be. Érintett volt állítólag a New York Times, a Reuters, az Instagram és a Blue Sky is. Kedd késő délutánra a késleltetés eltűnt.

Musktól nem áll távol az ilyen kicsinyes bosszú a sajtóval szemben. Áprilisban a BBC és az amerikai közszolgálati rádió, az NPR posztjaira az "állami média" figyelmeztetést rakatta, amit hagyományosan diktatúrák - vagy tetszőleges új nevük az illiberálistól az irányított demokrácián át az autoriter rezsimig - szigorú kormányzati ellenőrzés alatt álló médiájára használtak, nem olyan valóban közfinanszírozásból működő, de teljes szerkesztői szabadságot élvező intézményekre, mint a két említett műsorszolgáltató.

Musk áprilisi lépésén az NPR annyira felháborodott, hogy ki is vonult a Twitterről - amit Musk időközben X néven próbál újrabrandelni, de hát próbálkozzon csak, mi továbbra is úgy hívjuk majd, ahogy minden normális internetfelhasználó.

Ugyancsak áprilisban Musk a Substackre mutató linkekre rakatott biztonsági figyelmeztetést, csak mert a platform bejelentette egy Twitter-szerű új alkalmazása, a Notes indítását.