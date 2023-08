A talib kormány szóvivője szerint a nők vesztenek értékükből, ha nem takarják el az arcukat

A nőknek el kell takarniuk az arcukat, ha kilépnek otthonukból, máskülönben csökken az értékük – közölte a tálib kormányban kulcsfontosságúnak számító, az erény előmozdításáért és az erkölcstelenségek megakadályozásáért felelős minisztérium szóvivője.

Az AP hírügynökségnek adott interjújában Molvi Mohammed Szádik Akif azt mondta: a nő veszít értékéből, ha idegen férfiak láthatják az arcát, ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy ezzel „bűnbe viszi a férfiakat”.

photo_camera Tálib harcosok dodgemeznek, miután visszafoglalták Afganisztánt 2021. november 23-án. Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Akif szerint a minisztérium munkája az afgánok széleskörű támogatását élvezi. „Az emberek azt akarták, hogy a saríát [iszlám törvénykezés] vezessük be az országban. Mi pedig most eszerint kormányzunk. Ennek az előírásai 1400 évesek, és azóta is érvényesek” – mondta. Állítása szerint a tálibok hatalomra kerülése óta a férfiak nem zaklatják a nőket, „ellentétben azzal, ahogy az előző kormány alatt tették”.

Azt mondta, a tárca munkatársai felkeresik a piacokat, köztereket, egyetemeket, vallási iskolákat és mecseteket, „elmennek mindenhová, és figyelik az embereket”, hogy ellenőrizzék a rendelkezések betartását, emellett rendszeresen el is beszélgetnek a helyiekkel, továbbá felvilágosítást tartanak nekik. „Az emberek közül sokan együttműködnek velünk, információkkal látnak el bennünket” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mehetnek-e nők közparkokba – ahonnan korábban kitiltották őket –, a szóvivő azt felelte, ezeknek a helyeknek a látogatása „feltételekhez kötött”. „Mehetnek a parkokba, de csak ha nincsenek ott férfiak. Ha vannak, akkor a saría nem engedi meg nekik. Nem mondjuk, hogy egy nő nem sportolhat, nem mehet a parkba, nem futhat. Mindezeket megteheti, de nem úgy, ahogy néhányuk szeretné, férfiak között, félmeztelenül” – mondta.

A tálibok 2021-ben, újbóli hatalomra jutásuk után bejelentették, hogy nem térnek vissza az 1996 és 2001 közötti uralmuk szigorú törvénykezéséhez, de azóta mégis szigorúan korlátozták a nők jogait. Újra rájuk kényszerítették az iszlám vallás értelmezésük szerinti szigorú előírásait, kizárva őket a közéletből és nagyrészt az oktatásból is. (MTI)