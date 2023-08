Egymásnak estek a belügyi szervek Szlovákiában

A szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei házkutatásokat tartottak a szlovák titkosszolgálat, az Információs Szolgálat (SIS) több tagjánál, azon belül is egy Oblúk kódnevű csoport tagjainál. Kettejüket őrizetbe is vették.

Ez az Oblúk csoport volt az, amelynek tagjai két éve épp a NAKA nyomozóit vizsgálták át és két vizsgálótisztet le is tartóztattak. Ahogy a Paraméter.sk írta akkor, a két tiszt maffiaperekben íratot hamis vallomást tanúkkal és befolyásolta azok megjelenését is a bíróság előtt.

Az Újszó cikke szerint most fordult a kocka és a NAKA nyomozói jelentek meg az őket korábban átvizsgáló SIS-eseknél. A razzia csütörtök reggel indult, a rajtaütés során pedig két személyt vettek őrizetbe. A Plus 7 dní szerint a NAKA tisztjei az SIS igazgatójánál, Michal Aláčnál, illetve elődjénél, Vladimír Pčolinskýnál is házkutatást tartottak.

A belügyi szervek közti súlyos konfliktus miatt Zuzana Čaputová köztársasági elnök délelőtt felszólította Ódor Lajos miniszterelnököt, hogy hívja össze a biztonsági tanácsot.