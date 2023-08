Ezekről a dolgokról beszélni kell - üzeni Kőszeg Ferenc interjúja után Sipos Pál és a papi pedofília egy-egy áldozata

Nyílt levelet juttatott el a wmn.hu szerkesztőségéhez Kováts Mihály és Pető Attila, mindketten szexuális zaklatás áldozatai.

Kováts Mihály azokat táborokat látogatta, ahol Sipos Pál gyakorolt felügyeletet gyerekek felett, és többekkel szemben követett el szexuális visszaéléseket. Pető Attila volt az első olyan ember Magyarországon, aki nyíltan beszélt arról, hogy szexuális abúzus érte egy pap, a Pázmány egyetemi lelkésze, részéről. (Sipos és áldozatai történetét Magyari Péter írta meg a 444-en 2014-ben. Pető Attila a Partizán egy interjújában beszélt először traumáiról.)

Mindketten Kőszeg Ferenc, volt SZDSZ-politikus, a Helsinki Bizottság alapítójának interjújára reagáltak. (A beszélgetésről és annak körülményeiről Szily László írt részletesen a 444-re.)

Kováts Mihály azt írta, élete legfontosabb döntése volt, hogy gyerekként kiszolgáltatott helyzetben mert segítséget kérni, és nemet mondani annak, aki a hatalmi helyzetében vele szemben visszaélt; hogy aztán felnőttként végül, amikor erre lehetőség adódott, megossza a történteket a nyilvánossággal.



„Erre nekem magamnak is szükségem volt a traumafeldolgozáshoz, de azt gondoltam, hogy más áldozatoknak is tudok segíteni azzal, hogy elmondom, ami velem történt. És ez igaznak bizonyult, mert Magyari Péter 2014-es cikke után, ha lassan is, de átszakadtak gátak, és sorra jelentek meg hasonló tematikájú írások, és nyilván még fognak is. Majd ugyanennek a történetnek a 2020-as dokumentumfilmes feldolgozása újabb nehéz, de szükséges lépés volt számomra a traumafeldolgozásban, és újabb segítséget adhatott azoknak, akik addig egyedül küzdöttek a saját traumáikkal. Nagyon sok áldozat találta meg a rendezőt és engem is, miután látták a filmet, és a maguk módján hálásak voltak azért, mert elkészült.”