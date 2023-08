Ezt sikerült igazán térdre rogyasztani: Európa leggyengébbjei között a magyar gazdaság

Az Eurostat adatai alapján az idei második negyedévben az európai gazdaságok teljesítménye romlott: kilenc ország gazdasága zsugorodott az előző negyedévhez képest.

Az EU átlagában nem változott negyedéves és 0,5 százalékkal nőtt éves összevetésben a gazdaság teljesítménye.

Az eurózóna az uniós átlagnál jobban teljesített: negyedéves összevetésben 0,3 százalékkal, évesben 0,6 százalékkal nőtt az eurót használó országok gazdasága.

A magyar gazdaság éves kitekintésben a harmadik legrosszabb teljesítményt produkálta, de negyedéves alapon is csak öt országban rosszabb a helyzet.

Az Európai Unió 27 tagállamából 23 második negyedéves GDP-adatait tartalmazó Eurostat-adatsorból (pdf-ben itt) az látszik, hogy az európai gazdaságok továbbra sem találtak magukra. Az előző negyedévhez képest az EU-ban nem volt növekedés, a mostani 0 százalékot az előző negyedévben még 0,2 százalékos bővülés előzte meg. Az eurózóna egy kicsit jobban teljesített a 0,3 százalékos negyedéves és 0,6 százalékos éves növekedéssel, de éves kitekintésben így is lassult a növekedése (1,1 százalék volt az év elején a tavalyihoz képest).

Kilenc olyan uniós tagállam van a listában szereplő huszonháromból (a görög, horvát, máltai és luxemburgi adatokra még várni kell), ahol a gazdaság teljesítménye a második negyedévben elmaradt az előzőtől, míg az előző negyedévben még a huszonhétből is csak nyolc ilyen volt.

A mínuszok mögött eltérő folyamatok láthatók abból a szempontból, hogy egy ország befelé tart vagy kifelé jön a válságból. Ami a kontinens szempontjából összességében reménykeltő: a legnagyobb gazdaság, a német két negyedéves technikai recesszió és az előző negyedéves 0,1 százalékos visszaesés után most nem csökkent tovább. De nagyot javult a francia GDP-mutató is (0,1 százalékos után 0,5 százalékos bővülés). Az írek kiugró negyedéves teljesítményét egy borzasztóan rossz, –2,8 százalékos előző negyedév előzte meg, és hasonlóan rossz évkezdet után javítottak nagyot a litvánok is.

Negyedik negyedéve tartó recesszió csak két országban van: Észtországban és Magyarországon. A két gazdaság nagyjából hasonló pályát írt le negyedéves alapon. Az észt visszaesés egész kicsivel volt a mélyebb, mint a magyar (mínusz 1,1 százalék volt a tavalyi harmadik negyedévben, innen enyhült folyamatos javulással a mostani 0,3 százalékra, míg a magyar GDP 1 százalékos mínuszon volt egy évvel ezelőtt).

Olaszország viszont az előző negyedév 0,6 százalékos növekedése után esett 0,3 százalékos mínuszba, de éves szinten - ha lassuló ütemben is - növekedésben maradt a gazdaság. Hasonló mintázatot mutat a ciprusi GDP is.

Feltűnő lehet, hogy a skandináv EU-tagállamok GDP-je mennyire eltérően alakult: míg a finn gazdaság ez év elején kilábalt a recesszióból – és azon kevés országok között van, amelyik mutatói javulni tudtak a második negyedévre –, addig a svédek éves és negyedéves kitekintésben is csapnivaló eredményt mutattak. Ha rossz is az eredmény, meglepőnek nem mondható: az európai bizottsági előrejelzésben 2023 egészére recessziót jósolnak Svédországnak (0,5 százalékosat), az energiaárak és a kamatlábak megugrása, a magas, 6 százalékos éves infláció, valamint az ebből következően csökkenő reálbérek miatt. Brüsszel arra számít, hogy a belső fogyasztás és a külkereskedelmi egyenleg is romlani fog idén (és már tavaly is az EU-átlagtól elmaradó mértékben, csak 2,6 százalékkal nőtt).

A holland GDP az elmúlt egy évben négyből háromszor csökkent az előző negyedévhez képest, és mostanra éves összevetésben is mínuszba került a legfrissebb adatok szerint. Lettországban hasonló pályát járt be a gazdaság: két pluszos negyedév után fordult mínuszba a GDP negyedéves összevetésben, és éves kitekintésben is negatívban van.

A közép-európai térség gazdaságai az osztrák, a magyar és a lengyel kivételével jó negyedévet zártak: a szlovák és a cseh GDP enyhén, a román és a szlovén erőteljesen nőtt az előző negyedévhez képest. Az osztrák és a magyar gazdaság nagyjából hasonló mértékben esett vissza – csak az osztrákok egy 0,4 százalékos növekedés után fordultak mínuszba –, a lengyel GDP viszont a kiugróan jó első negyedév után teljesített nagyon rosszul.

Ha éves összevetésben nézzük a gazdaság alakulását, a magyar GDP a valóban térdre rogyasztottak között van: csak a svéd és a lengyel gazdaság esett vissza nagyobb mértékben.

Az éves adatokból is az látszik, hogy az idei második negyedévben éves összevetésben az EU-s országok gazdaságát az eurózóna tagállamainak növekedése hajtotta. Ezzel együtt a GDP-bővülés lassult, és míg az előző negyedévben a 27-ből csak 6 tagállamban esett vissza éves kitekintésben a GDP, addig most a 23-ból a legfrissebb adatok szerint már 9 gazdaság teljesített rosszabbul, mint egy évvel korábban.

Biztató jel, hogy éves összevetésben is javult - bár még mindig mínuszban van - a német gazdaság, de kevés más tagállamban látni hasonlóan kedvező tendenciát. A nagyobb uniós gazdaságok közül a francia stagnál, a spanyol és a lengyel GDP-mutatók sokkal rosszabbak voltak, mint az előző negyedévben. Ráadásul a rangsorban élen végzett országok közül is csak az ír GDP nőtt gyorsabban a második negyedévben, mint az elsőben, a román, portugál és a ciprusi gazdaság is lassuló ütemben bővült.



Magyarország, mint a fenti grafikonon is látható, összességében tehát nem hogy közelebb került volna Ausztriához (tudják, 2030-ra utolérjük őket Matolcsy víziói szerint), hanem nőtt is a különbség a két ország között. Az elmúlt négy negyedévben éves összevetésben