Klímaváltozási mérföldkő lehet az ítélet, amiben tizenhat montanai fiatal legyőzte az államot

Tizenhat montanai fiatal az USA történetében példanélküli tettet hajtott végre: felelősségre vonták az államot, amiért fokozta a klímaválságot, és ezzel megsértette az alapvető alkotmányos jogaikat.

A hétfői ítéletében Kathy Seeley kerületi bíró nekik adott igazat: az állam alkotmánya által biztosított joguk van az egészséges környezethez, és ezt a jogot sérti az, hogy az állam kormánya megtagadja az éghajlati hatások figyelembevételét az engedélyek kibocsátásakor.

Kolumbiától Németországon át Hollandiáig már születtek ilyen ítéletek, de az Egyesült Államokban eddig az összes klímaváltozás-elszámoltathatósági per elbukott, ideértve a fosszilis tüzelőanyaggal foglalkozó nagyvállalatok elleni önkormányzati és állami pereket, valamint a fiatalok kormányok ellen indított pereit. Még egyetlen ügy sem jutott el a tárgyalásig, kivéve a New York-i értékpapírcsalási ügyet az Exxon ellen 2018-ban, de végül azt is az Exxon nyerte meg.

Idén júniusban viszont a Held kontra Montana állam perben tizenhat (5 és 22 év közötti) felperes bíróság elé állította a kormányát. Ez volt az első alkotmányos klímaper ebben az államban. A hasonló ügyeket – köztük egy szövetségi szintű ügyet – amiket mind az Our Children’s Trust nonprofit ügyvédi iroda vezetett, nagyrészt elutasították.

Az Our Children’s Trust mind az 50 államban indított már jogi lépéseket a fiatalok érdekében, és négy államban van folyamatban lévő ügye. A hawaii közlekedési minisztérium elleni alkotmányos ifjúsági ügyét jövő júliusban tárgyalhatják, de a Juliana kontra Egyesült Államok ügyet is ők indították: a 2015-ös per, ami nemzetközi figyelmet keltett, újra bíróság elé került, miután a felperesek többször kudarcot vallottak. Ott a szövetségi kormányt célozva azt állítják, hogy a kormányzat megsértette 21 fiatal élethez, szabadsághoz és tulajdonhoz való jogát, és nem védte meg a közvagyont azáltal, hogy hozzájárult a klímaváltozáshoz.

A mostani perben mindegyik felperes azt állította, hogy a fosszilis tüzelőanyagra alapuló energiarendszer, amit a kormány engedélyez, hozzájárul a veszélyes klímaváltozáshoz, és különösen károsítja a gyerekeinket, megfosztva őket az olyan alapvető alkotmányos jogoktól, mint az élethez, a szabadsághoz és a méltósághoz való jog. Pedig Montana alkotmánya – szemben több más amerikai államéval – kifejezetten garantálja a tiszta és egészséges környezethez való jogot, és ezt más elidegeníthetetlen jogokkal együtt kiterjeszti az állam fiataljaira is. A mostani perben ezért Montana kormányát azzal vádolták, hogy megsértette a tiszta és egészséges környezethez való alkotmányos jogot (egyéb alapvető jogok mellett) azáltal, hogy az állam a fosszilistüzelőanyag-engedélyezési politikájával károsítja a klímát és a környezetet.

Mintha csak egy eljárási törvényről lenne szó