Már az európai Bajnokok Ligája kapuján kopogtat a szaúdi liga

Ami eddig rémálomnak tűnt, az továbbra is rémálom, de most már beszélnek róla: a szaúdiak azt szeretnék, hogy a 2024-25-ös szezontól egy csapatuk is induljon a Bajnokok Ligájában.

Ez egyelőre nem több pletykánál, az állítólagos puhatolózó tárgyalások híre a római Corriere dello Sportban jelent meg.

Cristiano Ronaldo téli átigazolása után egy sor európai sztár igazolt már a szaúdi ligába, de még többen mondtak nemet. Az igazi áttörés még várat magára, még akkor is, ha a 31 éves Neymar épp a napokban írt alá évi 150 millió eurós fizetésért a szaúdi Al-Hilalhoz.

Az egyik legnagyobb hátránya a szaúdi bajnokságnak, hogy onnan legfeljebb az ázsiai bajnokok ligájába vagy az Arab Bajnokcsapatok Kupájába lehet kvalifikálni. És nagyon nem mindegy egy ereje teljében lévő, európai topcsapatban játszó futballistának, hogy hétről hétre az üzbég Paktakor Taskent, a szingapúri Lion City Sailors vagy a hongkongi Kitchee vagy a Bayern München, a Manchester United vagy a Real Madrid ellen játszik. Ezt a lehetőséget ebben a cikkben pedzegettük.

Ezt a problémát hidalná át az a szaúdi ötlet, hogy egy csapatuk szabadkártyával részt vehessen az európai Bajnokok Ligájában. Angol csapatuk amúgy már van a sorozatban, a tulajdonukban lévő Newcastle United szeptembertől a főtáblán szerepel.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket, ha az Európai Labdarúgó-szövetség ebbe belemenne, azzal éppen az európai topbajnokságok értékcsökkenéséhez járulna hozzá, hiszen még könnyebben lehetne a legjobb játékosokat meggyőzni arról: jó ötlet Szaúd-Arábiába igazolni.