Az éjszakai vihar során a főváros több részére is hirtelen 20-25 mm-nyi csapadék érkezett, de a XI. kerületben 41 mm eső zúdult le. Helyenként a 70 km/h-t is meghaladták a legerősebb széllökések – írja az Időkép. A hvg.hu szerint a Katasztrófavédelem ötvennél is több riasztást kapott országszerte.

A hegyvidéki utcák valóságos patakká változtak:

Kispesten is károkat okozott a lezúduló eső:

Radarfelvételen pedig így nézett ki a viharos esőzés: