Egy tini háborúja az egyik legmenőbb New York-i hotellel

Theodore Weintraub bizonyos szempontból teljesen átlagos amerikai tinédzser. Az USA-ban a bigott alkoholtilalom örökségeként azok a fiatalok, akik 18 éves koruktól nyugodtan vásárolhatnak lőfegyvereket, szavazhatnak választásokon, autót pedig már akár 15 éves koruktól is vezethetnek, alkoholt legálisan először 21. születésnapjuk után vehetnek.

Így Weintraubnak és kortársainak egyfajta beavatási szertartása a hamis személyi beszerzése, majd annak felmutatásával az alkoholvásárlás. Weintraub 17 évesen próbálkozott ezzel, de ki tudja, miért, nem a beavatási szertartás klasszikus helyén, egy külvárosi, lepukkant üzletsor kötelező elemét képző alkoholdiszkontban, hanem New York City tán legsznobabb és legdrágább helyén, a The Mark butikhotel Jean-Georges Vongerichten celebszakács által működtetett éttermének bárjában, ahol a hatvan dolláros (cirka 21 ezer forintos) sajtburgert akár egy 14500 dolláros (cirka 5,1 millió forintos) üveg borral is leöblíthetnénk, és ahol egy lakosztályért egy éjszakára akár 75 ezer dollárt (kb. 26,7 millió forintot) is elkérhetnek.

photo_camera A Mark a 77. utcában az 5. és a Madison sugárutak között, háttérben a Central Parkkal New York egyik legmenőbb butikhotelja, ahol egy lakosztály egy napra 75000 dollárba is kerülhet. Fotó: Google Street View

Az még hagyján, hogy Weintraub ezt a furcsa helyszínt választotta hamisszemélyi- és alkoholvásárló szüzessége elvesztésére. Apja, Dr. Philip J. Weintraub menő kardiológus és hobbiműgyűjtő. Van mit a tejbe aprítaniuk, az idősebb Weintraubtól 2019-ben olyan értékben loptak műkincseket, hogy Mészáros Lőrincen innen annyi pénzből már mind nyugdíjba vonulnánk, és a másfél millió dolláros kár alig okozott szabad szemmel látható horpadást a vagyonában. Hogy mást ne mondjunk, a Mark bárja talán azért lehetett ennyire vonzó a fiának, mert ők maguk is a nem éppen olcsó környék lakói.

Ami már zavarba ejtőbb, hogy az ifjú Weintraub első lebukása után, hiába bukott le minden egyes alkalommal, újra és újra próbálkozott, mígnem a szálloda vezetése egy cseppet se ésszerűtlen döntéssel kitiltotta. De a fiatalember pár hét múlva újra felbukkant, ezúttal szülei társaságában, akik gyermekük kalandos előtörténetéről mit sem sejtve Vongerichten puccos éttermében foglaltak asztalt, hogy aztán a szálloda dolgozói a bejáratnál visszafordítsák őket. Philip Weintraub nem vitatta a szálloda döntését, mi több, még a névjegyét is odaadta a személyzetnek, hogy ha fia újra próbálkozna, csak hívják.

Mindez két éve, 2021-ben történt. Ezután egy nyugodtabb időszak következett, mígnem idén nyáron a már 19 éves, vagyis alkoholvásárlásra továbbra se jogosult Weintraub újra felbukkant a szálloda környékén, bár ezúttal nem próbált hamis személyivel alkoholt vásárolni. Ehelyett a szálloda bírósági keresete szerint a dolgozóikat és vendégeiket kezdte zaklatni, majd demonstrációkat szervezett a szálloda elé olyan transzparensekkel, hogy "A Mark tagadja a holokausztot", "A Mark betegségeket terjeszt", "A Mark Epsteint támogatja". Ez utóbbi, a fiatalkorúak kerítéséért elítélt, börtönében öngyilkosságot elkövető milliárdosra vonatkozó vád valamiért különösen fájt a szálloda vezetésének, amely nem győzte hangsúlyozni, hogy a szállodától amúgy bebörtönzéséig mindössze hat háztömbre lakó Epstein sohasem járt náluk.

Weintraub akciója még a hírekbe is bekerült, amikor a szállodában vendégeskedő Drake-nek üvöltözött társaival arról, hogy a szálloda segítette Epsteint, mígnem verekedés nem robban ki köztük és Drake testőrei és rajongói között.

Akárhogy is, a helyzet annyira elfajult, hogy, mint azt fent már jeleztük, a szálloda rágalmazás vádjával keresetet nyújtott be a fiatalember ellen, aki ellen már távoltartási végzést is kiharcoltak a bíróságon. Hogy Weintraub miért kezdett hadjáratba a szálloda ellen, továbbra is rejtély, Amikor a New York Post munkatársai augusztus elején apja közeli otthonában elérték, sejtelmesen, vigyorral az arcán csak annyit közölt velük, hogy "most nem nyilatkozhatom, de majd kiderül az igazság". Ügyvédje szintén megtagadta a válaszolást.

Egy napra rá már beszédesebb volt, akkor azt közölte, hogy "hat hónapja és 28 napja, 209 napja józan vagyok", és hogy egész életében arra a napra a legbüszkébb, amikor letette az alkoholt. Múltbéli ivási szokásairól - kedvence az öt féle töményszeszből kevert Long Island Ice Tea koktél volt - azt mondta,

"Nézzék, fiatal voltam". A per tárgyát képző nyári eseményekről viszont továbbra se volt hajlandó beszélni.

Így hát az továbbra se derült ki, hogy mi volt a célja a tiltakozással, bár az talán árulkodó, hogy a Post cikke szerint büszkén pózolt a lap előző napi számával, amelynek a címlapján szerepelt egy Donald Trumpról szóló cikk mellett. "Nagyobb vagyok Donald Trumpnál!" - mondta nevetve - "A fotó mérete, az én fotóm nagyobb Trumpénál".

A szálloda keresetében nem csupán kártérítést követel, és még csak nem is csak azt, hogy Weintraubot tiltsák el az épület környékéről is. Vádjaik szerint Weintraub pénzért bérelt fel tiltakozókat, akiket ő maga instruált, így azt is megtiltatnák, hogy a jövőben bárkit tiltakozásra bírhasson a szállodánál, különös tekintettel olyan állításokra, melyek szerint a Mark tagadja a holokausztot, betegségeket terjesztene, vagy bármi köze lenne Jeffrey Epsteinhez.

A szálloda környékén dolgozók mindenesetre nem értik, mire ez a nagy felhajtás. Alex Weisenberger, aki korábban a Postnak nyilatkozva Weintraub több tiltakozását is felidézte, a New York Timesnak már arról beszélt, hogy bár fura az eset, és a szálloda dolgozóit láthatóan felzaklatta, a vendégeik azonban semmitől se zavartatva folytatták ebédjüket az utcai asztaloknál. Egy közeli épület házmestere, aki azt kérte, hogy a Times csak keresztnevével, Edwardként hivatkozzon rá, pedig azt mondta, hogy Weintraub keresztes hadjárata inkább csak amolyan New York-i furcsaság, semmint valódi fenyegetés. "Amennyi őrült dolgot láttam már, ezt legfeljebb kettesre értékelném" - mondta.