Ideggörcs és kéztörés a Szigeten, csodacipők a vébén

Az élet itthon

photo_camera Krúbi és a törp-Orbán nem sokkal azelőtt, hogy az énekes lesmárolta a miniszterelnök-babát. Fotó: gege997/Youtube

Csütörtök reggel robbantotta a hírt a Blikk, hogy egy milliárdos vállalkozónak eltört a keze, miután részegen kirakták a Szigetről, és nekiállt kötekedni a rendőrökkel. A férfi állítólag befolyásos rokoni kapcsolataira és ügyvédismerőseire hivatkozva állt ellen az intézkedésnek. Aztán kora délután kiderült, hogy Habony Árpád unokatestvéréről, Szetlik Gergőről lehetett szó. Hogy ki ő, és melyik az a család, amelyikre a hírek szerint annyira hevesen hivatkozott, arról ezután részletesen is írtunk.

Kapott pofont a gazdaság is: a friss GDP-adatokból már szerdán kiderült, hogy negyedik negyedévben is recesszióban van a magyar gazdaság, csütörtökre pedig az európai összevetésben is látszott már, hogy kontinens szinten is a legrosszabb teljesítményt nyújtók közé tartozunk. Látszik az is, hogy a mostani magas infláció fog még gondot okozni, jövőre például jelentős emelés jöhet az autópálya-matricák árában.

Szokás azzal piszkálni a magyar kormányt, hogy nemzetközi szinten sikerült teljesen az oldalvonalra szorulnunk, és nincsenek már érdemi szövetségeseink, de ez természetesen hülyeség: Szijjártó Péter most például azt sietett közölni, hogy támogatjuk a nagy türkmén béketervet.

A fideszes propagandabirodalom közben napok óta idegrángásokkal küzd, miután a szigetes Krúbi koncert látogatói illetlenül szóltak a Pártól, a Lakmusz pedig kiderítette, hogy az Esti mesék lázadó lányoknak című könyv miatt kapta a Libri a „fóliázós” bírságot. Hír volt ezeken túl, hogy

A Qubit pedig azt vizsgálta, hogy miért üresedett ki mára a közoktatás, és hogy ha a hatalomnak nem is éri meg rendbe hozni az oktatásügyet, miért lenne fontos mégiscsak jó iskolát csinálni.

Atlétikai vb

photo_camera Fotó: NAOKI MAEDA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Csodacipők és elképesztő eredmények: a budapesti világbajnokságon egészen biztosan lesznek nagyon jó versenyek, fantasztikus eredmények, kis szerencsével világrekordok is. De hogy az atlétika történetének milyen különös pillanatában rendez Budapest vébét, azzal ugyanúgy érdemes tisztában lenni, mint ennek az obszcén pénzszórásnak a vérlázító részleteivel.

A világbajnoksághoz kapcsolódó rövid hír volt csütörtökön, hogy hogy lemarad a tornáról két ghánai sportoló, mert nem kaptak vízumot.

Klíma

photo_camera Fotó: LUIS ACOSTA/AFP

Klímaváltozási mérföldkő lehet az ítélet, amiben tizenhat montanai fiatal legyőzte az államot - írtuk a fontos amerikai ítéletet bemutató cikkünkben, emellett beszámoltunk arról is, hogy elárasztotta a víz a frankfurti reptér futópályáit, és hogy erdőtűz miatt evakuálnak egy húszezres kanadai várost.

A világ

photo_camera Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

Szlovákiában egymásnak estek a belügyi szervek, a köztársasági elnök a biztonsági tanács összehívását kezdeményezte emiatt, közben pedig kiderült, hogy hivatali bűnszervezet létrehozásával vádolják a szlovák titkosszolgálat vezetőjét.

Emellett többek között arról írtunk, hogy

A gólt nem kellett volna bekapni

Éppen hogy csak elindult a meccsek utáni legjobb edzői nyilatkozatokat gyűjtő sorozatunk, rögtön ömleni kezdtek a nagyon erős versenyzők: írtunk az NB2-es meccsről, ahol a tét rányomta a bélyegét a színvonalra, és ott volt a 0-10-es végeredménnyel záródó meccs, ahol a vesztes csapat edzője szerint simán jók lettek volna az X-re, ha nincs az első félidőben az a három nagy hiba.