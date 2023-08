Jogerősen is bejegyezték Márki-Zay pártját

Jogerősen is bejegyezték a Mindenki Magyarországa Néppártot, most már hivatalosan is pártként, jelentette be Márki-Zay Péter az ATV Fórum című műsorában. Az alapító elnök hozzátette: szeptember 16-án tartják az alakuló gyűlést Budapesten, az előregisztráció pedig már zajlik. Június végén Márki-Zay arról beszélt, hogy

az önkormányzati választásokon a párt jelöltjei nem indulnak, mivel abban hisznek, hogy a lokálpatrióta közöségeknek van a legnagyobb esélyük. A parlamenti választáson viszont indulni terveznek és várják az új tagokat a párt által képviselt szeretetközösségbe.