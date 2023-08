Mikrocsipeket ültetnek a parmezánba az olasz gyártók

Az eredeti olasz parmezán (olasz nevén parmigiano reggiano) előállításának nagyon komoly szabályai vannak, mégis ez az a sajttípus, amit a leginkább hamisítanak. Most a gyártók új módszert találtak a hamisítványok ellen: mikrocsipeket ültetnek a sajtba.

Az újítás a Parmigiano Reggiano Konzorcium lépése, ők felügyelik hosszú ideje a parmezán előállítását és már egy évszázada küzdenek az olcsóbb, rossz minőségű hamisítványok ellen, amelyek nem tartják be a sajt elkészítésének szigorú előírásait.

Ezek közül az első a gyártás helye: az EU által is elismert oltalom csak az Észak-Olaszországban előállított parmezánokra vonatkozik. Ezen kívül a sajtkorongokat, amelyek átlagosan negyven kilogrammot nyomnak, legalább egy évig érlelni kell, aztán szakértőkkel teszteltetni is.

photo_camera Ilyen az olasz parmigiano reggiano. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Ehhez képest a hamisítványok piaca mára eléri a kétmilliárd dollárt, ami nem sokkal marad el az eredeti sajtok forgalmától, ami globálisan egy 2,9 milliárd eurós piacot jelent.



A gyártók most a legmodernebb hitelesítési módszerrel kísérleteznek: 120 000 parmigiano reggiano kerek héjába miniatűr mikrocsipeket ültetnek. Azt mondják, ezek biztonságosak, nem baj, ha lenyelik őket a fogyasztók, de amúgy is a sajt kemény héjában lesznek, amit levágnak róla.

A chipek hosszú élettartamú, szkennelhető élelmiszer-címkeként működnek, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy visszakövethessék a termék eredetét. A sajtokra már eddig is nyomtattak QR-kódot, oda helyezik el most a chipeket is.

(Guardian)