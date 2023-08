„Olyan napunk még nem volt, amikor minden működött volna” – nagyot ment a győri csodafürdő igazgatója a helyi tévében

Idén június közepén adták át a Győri Vízi Élményparkot, amely honlapja szerint a világ első 7 tengeri csillagos vízi élményparkja. Ennek megfelelően borsos áron kínálja a belépőket is: egy felnőttnek 9700 forintba, egy diáknak vagy nyugdíjasnak 7300 forintba kerül, egy háromtagú család 21 400, egy négytagú 27 200 forintért mehet be.

De hát a 7 tengeri csillagnak ára van, mert az mégis csak 7 tengeri csillag ugyebár. Vagyis mégsem. A fürdő átadása után nagyjából két hónappal és egyben a nyári szezon vége előtt szűk két héttel meglepően erős és önkritikus nyilatkozatban ismerte el a helyi tévében Kovacsics Imre, a fürdő üzemeltető cég ügyvezető igazgatója, hogy a győri csodafürdő még messze van a 7 csillagtól, de igazából attól is, hogy normálisan működjön. A bő négy perces anyagot itt találja, a videó alatt összeszedtük a legerősebb, egy városi cég vezetőjétől meglepő állításokat:

„Megálmodtuk a világ első 7 tengeri csillagos minősítésű fürdőjét (...) Ha önkritikusak tudunk lenni, akkor én azt gondolom, a hétből azért még csak a kettőnél tartunk”. Ezután a kijelentés után arra sajnos nem kérdeztek rá, hogy melyik az a kettő, és mi hiányzik még a másik öthöz, ahogyan arra sem, hogy akkor a 9700 forintos belépőt még a két csillagra kalkulálták-e, vagy a hétre, csak úgy maradt.

De az igazán figyelemreméltó önkritika még csak most jön:



„Sajnos olyan napunk még nem volt, amikor minden egyszerre működött volna, minden egyszerre jó lett volna (...) Nem hiába hívjuk ezt az időszakot próbaüzemnek, hivatalos nyelven terheléses próbaüzem, amikor már van vendég is”.

Nem lényegtelen információ, hogy a fürdő honlapján sehol nem találtunk utalást arra, hogy ez még csak próbaüzem lenne. És a június közepi hírekből sem úgy tűnik, hogy a fürdőátadásra meghívott Lázár János próbaüzembe helyezte volna meg a győri csodafürdőt.

A megnyitással is voltak bajok Kovacsics ügyvezető szerint: „beleestünk a nyár közepébe”, ezért nem volt meg „az a fokozatosság, amiben elő tudnak jönni a hibák”, indokolt. Holott a beruházás az átadás napján megjelent hír szerint „ napra pontosan a tervezett időpontban” készült el. Kovacsics is azt mondta korábban: a kivitelező – egyébként a Mészáros Lőrinc-féle Euro Generál Zrt. – „mindent megtett, hogy időben, ami sikerült is neki, illetve minőségben elkészüljön”. Árulkodó, hogy a minőségben rész után már nem említette újra azt, hogy sikerült volna neki.

Erre a szezonra egyébként már ki is futottak az időből:

„egy jó másfél-két hét múlva be fogjuk zárni a strandot, sajnos vége a magyarországi nyárnak”,

de keményen dolgoznak, hogy jövő nyárra elérjék a nagy célt, a 7 tengeri csillagos minősítést.

A strandot egyébként 8,5 helyett 18,5 helyett 19,6 helyett 21,3 helyett 23 milliárd forintért építették meg a Modern Városok Program részeként az állami költségvetés, azaz a mi adóbefizetéseink támogatásával.