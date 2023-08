Ha nem is a Holdról, de Brüsszelből látszik: európai szinten is hatalmas a magyar orvoshiány

Az Eurostat pénteken közzétett, még 2021-es adatokat tartalmazó statisztikája az európai orvosok és gyógytornászok számáról újabb súlyos kritika a magyar egészségügyi kormányzatnak. A tagállamok között a harmadik legkevesebb praktizáló orvos Magyarországon van, de a gyógytornászok rangsorában is csak eggyel vagyunk előrébb.

A százezer lakosra jutó orvosok száma Görögországban a legmagasabb, de Portugáliában és Ausztriában is meghaladja az 500-at. Az adatszolgáltatásban szereplő 23 EU-tagállam többségében, 13-ban van a mutató 400 fölött.



link Forrás

Látható, hogy a térségben lévő EU-tagok közül a szlovénok hasonlóan rossz az arány, mint nálunk, a harmadik legrosszabb közép-európai mutatóval rendelkező lengyeleknél 350-hez közelít, a románoknál át is lépte azt. A bolgároknál és a cseheknél is 400 fölött van ez a szám. Az Eurostat egy adatsorából az is kiderül, hogy a nem uniós tag Szerbiában nagyjából háromszáz orvos jut százezer betegre.

Az EU-ban egyébként 2021-ben nagyjából 1,82 millió orvos volt a pályán, a legtöbben, 377 ezren Németországban (vagyis ott dolgozott az Európai Unióban praktizáló orvosok közül nagyjából minden ötödik). A németek után az olaszok, franciák és spanyolok jönnek a listán, ebben négy országban több mint egymillió orvos dolgozik, vagyis az EU-ban praktizálók nagyjából 55 százaléka.

Az Eurostat idősoros mutatójából az is látszik, hogy a százezer lakosra jutó orvosok száma a 2013 és 2021 közötti időszakban nagy kilengésekkel, de összességében csak csekély mértékben nőtt Magyarországon.

link Forrás

Az Eurostat a gyógytornászokról szóló jelentésben azt írja: 2021-ben 611 000 gyógytornász dolgozott az unióban, 100 000 lakosra átlagosan 136,7 gyógytornász jutott. Kiugróan magas az arányuk Németországban (234,4) és Belgiumban (215,9), míg a másik végletet a romániai 12,7 jelenti. Ezen a skálán Magyarország 63,52-vel a negyedik legrosszabb eredményt érte el.