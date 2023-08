Másfél éve tud a kormányhivatal a balatonakarattyai szemétgödörről

Másfél éve tudja a kormányhivatal, hogy egy Balatonakarattya melletti területen különösen sok szemét található, számolt be az RTL Híradója szombat este. Ez az a gödör, ami a nyár folyamán többször is kigyulladt már. A füst mellett a szemét szúrós szaga is régóta is zavarja az ott lévőket. A helyiek évek óta dokumentálják, ahogy a Balatontól alig párszáz méterre lévő területre kamionokkal hordják az építési, háztartási hulladékot, majd földet tesznek a tetejére. A területet korábban Balatonakarattya önkormányzata bérelte, szerintük csak újrahasznosításra váró zöld hulladékot tároltak ott, és ez idő alatt többször is ellenőrizték a munkájukat a hatóságok. Az RTL birtokába került most egy levél, amiből kiderült:

egy évekkel ezelőtti bejelentés hatására indított vizsgálat során a Veszprém Megyei Kormányhivatal már tavaly februárra megállapította, hogy a területen „a Btk. hatálya alá tartozó, különösen jelentős mennyiségű hulladék található”. Ezért az ügyet a rendőrséghez továbbították. Ahová, miután idén tavasszal és nyáron is kigyulladt a szemét, újabb feljelentések érkeztek, így újabb eljárás indult.

Az RTL megkereste az illetékes hatóságokat, hogy az elmúlt fél évben miért nem intézkedtek érdemben, de választ egyiktől sem kaptak.