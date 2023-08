Nézőként jó élmény, adófizetőként fájdalmas az atlétikai világbajnokság

A szakadó eső ellenére megérkezik az ember a hajóval az atlétikai világbajnokság helyszínére, besétál a szurkolói zónán át, leül a vadonatúj stadionba, körülnéz.

Jól néz ki a Nemzeti Atlétikai Központ? Jól.

Klassz, hogy eljönnek Budapestre a világ legjobb atlétái? Persze.

A hangulat? Pazar, pedig csak elődöntők vannak az első nap délelőttjén.

Megér ez 250+70 milliárd forintot? Naigen.

Amennyire téma volt, hogy a 2017-es budapesti úszó világbajnokság milyen horribilis összeget emészt fel, és a kiadások egyre csak nőttek, még a verseny vége után is, annyira hagyja hidegen a közvéleményt, hogy milyen pénzeket emészt fel egy újabb - szintén kiemelkedő - sportesemény megrendezése.

Akkor legyen még egy stadion

Atlétikai világbajnokságra nem szoktak új stadiont építeni. Általában olimpiai helyszíneken rendezik vagy futballarénákban. A sevillait ugyan az 1999-es vébére adták át, de utána a város két focicsapata vette birtokba. Az Egyesült Államokban, Eugene-ban pedig úgy lett új a stadion tavalyra, hogy a régi helyére építették fel, az Oregoni Egyetem korábbi diákjainak, de leginkább a NIKE-s Phil Knight adományaiból.

Magyarországon is adta volna magát, hogy ha már ilyen nagyratörő tervei vannak a kormánynak a sportrendezésben, akkor az épülő nemzeti stadion lehetne multifunkcionális is. Focimeccsek mellett az atlétikának is helyet adva. Ez persze focimeccsnézőként nem jó, a pálya és a lelátó közé kerül még egy futópálya, a kapu mögötti rész is nagyobb, mint egy focipályánál, az ilyen típusú stadionokban messze vannak a játékosok a lelátótól.

A vegyes stadion adófizetőként viszont optimális megoldás. Lett volna. Nálunk ugyanis előbb megépült a Puskás Aréna, drágábban a tervezetnél, de kevesebb funkcióval, focimeccsekre. Nettó 150 milliárdért. Aztán átirányították a munkagépeket, hogy kezdjenek bele egy atlétikai stadion építésébe. Ez lett a most elkészült Nemzeti Atlétikai Stadion, további 250 milliárd forintért.

35 ezer fős atlétikai stadionra egyébként semmi szükség nincs Magyarországon, az országos bajnokságot pár száz néző előtt rendezik meg. A Gyulai Memorialt valamivel nagyobb érdeklődés kíséri. De annyira nincs szükség ekkora stadionra, hogy a világbajnokság után vissza is fogják bontani, 15 ezresre. Ami szintén még tekintélyes méretű, Magyarország egyik legnagyobb stadionja marad. A Puskás Aréna, a Fradi és a Debrecen arénája nagyobb, a Diósgyőr, a Győr és a Fehérvár stadionja a 15 ezres kategória.

Hogy mi lesz majd benne, azt még nem tudni. Foci aligha, minden fővárosi focicsapatnak van új stadionja, a csepeli ugyan lerohadt, de alacsonyabb osztályban van, és a lerobbant sportpályákon is veszekszik a helyi Fidesz. Atlétikai központnak persze jó lehet, de annak is túl nagy.