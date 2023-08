Novák a vébé megnyitóján: Jó amikor képesek vagyunk egységet mutatni!

„Ma a magyar fővárosra, Budapestre figyel a világ” - mondta Novák Katalin a budapesti atlétikai világbajnokság megnyitóján szombaton. A köztársasági elnök kijelentette:

„Mi magyarok szeretjük a kihívásokat, szeretjük megragadni a lehetőségeket.”

Miért éppen Budapest, tette fel a kérdést Novák, hogy megválaszolja:

„Mert mi, magyarok, ezer éve állunk a vártán itt, Európa szívében. (...) Mert többet akarunk a kötelezőnél. Szívből jövő lelkesedéssel, a magyaroktól megszokott kreativitással és eredményesen kiharcolt, széles társadalmi összefogással teszünk eleget a házigazda feladatainak”

„Jó amikor képesek vagyunk egységet mutatni!” - tette hozzá. Novák szerint százezreket sikerült sportolásra bírni a világbajnoksághoz kapcsolódóan.

„A közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború árnyékában a sport béketeremtő természete felértékelődik”

- mondta. Szerinte a sporton keresztül megtapasztalhatjuk a nemes, tisztességes küzdelmet, és ezt az egymás tiszteletén alapuló versengést az élet többi területére is érdemes átültetni. „A 2023-as világbajnokság egy fontos esemény, hiszen most először rendezik meg a világbajnokságot Közép-Európában,” mondta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. Sebastian Coe köszönetet mondott a magyar kormány és Budapest vezetésének is.