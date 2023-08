Szívem táján újra nyár van – ováció fogadta egy győri rendezvényen Borkai Zsoltot, aki bejelentette a NOX együttest és azt, hogy jövőre visszatér

„Talán mindenki tudja, hogy volt egy kis szünet az életemben. Azt gondolom, hogy ezután a szünet után, talán azért, mert látom és érzem azt a szeretetet, amit önök adnak az én irányomba, döntöttem úgy, hogy el fogok indulni a választásokon”

– ezekkel a szavakkal jelentette be egy augusztus 20-i, egyébként önkormányzati szervezésű rendezvényen Borkai Zsolt Győr város népének is, hogy a 2024-es önkormányzati választáson visszatér a helyi politikába. Az Úgytudjuk.hu beszámolója szerint a volt polgármestert – akinek 2019-ben, nem sokkal az önkormányzati választás előtt került nyilvánosságra egy szexvideója, és bár ennek ellenére nyert, később lemondott – már a színpadra lépésekor is éljenzés és taps fogadta, majd azt is, amikor az újbóli elindulását bejelentette.

Borkai döntése nem új, már június elején, egy ATV-nak adott interjúban beszélt arról, hogy független jelöltként ismét elindul (és a botrány egyéb tanulságairól is). Arra akkor szintén fideszes utódja, Dézsi Csaba a három évvel ezelőtti erkölcsi válságot emlegette fel, és azt mondta, hogy tisztességtelen kampányra számít. Nyilvános győri rendezvényen viszont most először beszélt a politikába való visszatéréséről Borkai. Akit egyébként egy Fideszből kizárt önkormányzati képviselő, Hajtó Péter hívott fel a színpadra azzal az indoklással, hogy „mérhetetlenül sok bizalmat és irgalmatlanul sok támogatást kapott” korábban Borkaitól.

Az újbóli elindulása bejelentése után Borkai felkonferálta a Nox együttest (a Spoti szerinti legnépszerűbb számuk a Százszor ölelj, amely a címben idézett sorral kezdődik), majd elhagyta a színpadot. A rendőrség egyébként nyár elején, júniusban szüntette meg a Borkai körüli hűtlen kezelés, pénzmosás és hivatali visszaélés miatt indult nyomozást, az erről szóló határozatában többek között azt is kimondva, hogy a Borkai család minden tagjának a legális jövedelme fedezte a vagyongyarapodást.