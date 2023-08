Viharzóna érte el Budapestet, az atlétikai vb programja már a nyitónapon borul

Szombat délelőtt mintha egy őszi kora este lett volna a főváros nagy részén és egyes közép-magyarországi területeken is: szinten teljesen besötétedett a sűrű felhőréteg miatt. Mint az Időkép radarképén is látszik, a viharzóna dél felől közelített a fővároshoz. Zivatarok alakultak ki többek között Érd, Cegléd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Monor és Százhalombatta térségében. Sokfelől számoltak be heves villámlásról is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapestre és közvetlen térségére, Fejér és Pest megye egyes járásaira felhőszakadásra figyelmeztető narancssárga veszélyjelzést adott ki. A város területének nagy részén a cikk megírásakor már intenzíven esett, helyenként erős szél is volt. A meteorológiai szolgálat szerint szombaton az ország bármely pontján kialakulhatnak zivatarok. „Az erősebb zivatargócokat főként felhőszakadás (~25-35 mm, egy adott pont fölött egymást követő zivatarcellákból akár 45-50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet) kísérheti, azonban kisebb eséllyel átmeneti viharos széllökés (~60-80 km/h), esetleg jégeső (1-2 cm-nél nem nagyobb átmérő) is társulhat hozzájuk (elsősorban a nappali órákban)” – olvasható a veszélyjelzésben.

A fővárosban egyébként most 23-24 fok van, napközben akár 30-32 fokig is felmelegedhet, miközben az AccuWeather adatai szerint a légszennyezés mértéke magas értéket ért el, vagyis a fővárosi levegő minősége rossz.

Az éppen ma, szombaton kezdődő atlétikai világbajnokság szervezői közölték: a várható vihar - villámlás és eső - miatt két órával elhalasztották a budapesti atlétikai világbajnokság első számát, a férfi 20 kilométeres gyaloglást. A szombaton 8.50-re kiírt verseny így 10.50-kor rajtol majd a Hősök teréről.