A Szarajevói Filmfesztiválon is díjat nyert Buda Flóra Anna rövidfilmje, amit a Filmintézet háromszor utasított vissza

A Szarajevói Filmfesztiválon Buda Flóra Anna 27 című, Cannes-ban és Annecyban is díjazott animációs filmje kapta meg a legjobb rövidfilmnek járó elismerést szombat este. A rövidfilmért járó Szarajevó Szíve-díj egyben az Oscar-jelölést is biztosítja az alkotásnak - írja az MTI.

photo_camera Buda Flóra Anna Cannes-ban május 27-én. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A 14 perces film a 27 éves, önmagát kereső Alice-ról szól, aki születésnapján, egy átmulatott éjszaka után ittasan kerékpározik haza, amikor balesetet szenved.



Buda Flóra Anna rövidfilmjével kapcsolatban érdemes felidézni, hogy bár miután májusban megnyerte az Arany Pálma-díjat a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a Nemzeti Filmintézet „óriási gratulációt” küldött az alkotónak, előzetesen mégsem voltak annyira elájulva tőle: Buda korábban hiába fordult támogatásért a Filmintézethez, filmjének tervét többször is visszadobták. Buda Flóra Anna a 444-nek adott interjújában úgy fogalmazott: „A kultúra intézményesített szinten meg van gyilkolva, emiatt most máshol kell keresnünk a lehetőségeket.” A Szarajevói Filmfesztiválon három másik magyar alkotót is díjaztak:

A diákfilmek versenyében Gyimesi Anna Falling című, anyaságról szóló diplomafilmje érdemelte ki a fődíjat,

a dokumentumfilmes kategóriában Somogyvári Gergő Fanni kertje című filmje a zsűri különdíját nyerte el,

és a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom eseményeit feldolgozó Libertate '89 - Nagyszeben Tudor Giurgiu rendezésében a Nemzetközi Artmozi-szövetség (CICAE) különdíját kapta meg.

(MTI)