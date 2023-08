Bogdán Ádám: A focikarriert nem kell túlparázni, megpróbálni mindig érdemes [Borízű különkiadás]

Augusztusban különkiadásokkal töltjük ki a szabadságfőszezont. Aktuális prémiumextraaspeciálpluszunkban Bogdán Ádámmal, a Fradi és Liverpool (meg a Bolton meg a Vasas) volt kapusával beszélget Winkler Róbert: ajánlaná-e a profi futballista karriert a gyerekeknek?

Három évet töltött a Fradiban, előtte tizenhármat külföldön, 28-szoros magyar válogatott. A feröeri Fradi-fiaskónak már csereként sem volt részese, mert akkor már a fizetett szabadsága ketyegett. Magyarországon a szülő a jövendőbeli családfenntartót látja a futballozó gyerekében, de ő csak szeretett focizni, és nem is jobb híján állították a kapuba, mert mindig is vetődni szeretett. Ezt szerencsére megkapta: „több száz vetődés, több száz felállás edzésen, ami úgy működik, mint a tenisz: hiába ütöttél már több százezer tenyerest, a jövő héten megint be kell gyakorolni”.

2007-ben, húsz évesen, U21-es válogatottként szerződött álmai bajnokságába, Angliába. 2004-ben léptünk be az unióba, ekkor játszott az angol első osztályban a legtöbb magyar – Gera Zoltán, Torghelle Sándor, Király Gábor, Buzsáky Ákos, Gyepes Gábor –, ráadásul a magyar futball leglepusztultabb korszakából kerülhettek Nyugatra. Bogdán konkrétan az NB2-es Vecsésből kapott szerződést, mert „nagyon fontos, hogy felnőtt focit játssz, már U-akármennyiben is”. Vecsésen pedig végképp Mad Max-es körülmények voltak akkoriban.

U21-es válogatottként mehetett a Vasasból próbajátékra a Boltonba, Manchester Érdjébe, de gyerekkora óta a Premier League-be vágyott: „van közönség, a közönség közel van, és szurkolnak is”. Az első szabadnapja után megkapta a Bolton kapusedzőjétől, hogy miért nem jött edzeni.

Boltonban olyan edzések voltak, hogy minden gyakorlás végén öt percébe telt annyira összeszednie magát, hogy egyáltalán be tudjon menni az öltözőbe.

Érdekes tény: a Reebok boltoni márka!

Az angol focisták nem nagyon bandáznak, de a kapusoknak ebből a szempontból a külön kapusszemélyzet áll rendelkezésükre. Továbbá más dolog angol bankban ügyet intézni friss érkezőként, mint bekapcsolódni egy öltözői beszélgetésbe. A brazil légiósok hobbija többnyire a nagy család, de amúgy nem nagyon hobbizgatsz, mert a regenerálódás élet-halál kérdése. A nyári szüneted végeredményben két hét. De amit csinálsz, az fontos. És láthatóan fontos: kimegy hatvanezer ember. Angliába szerződve nem kapsz házat és autót, mint Görögországban, de kapsz annyi pénzt, hogy megoldod magadnak. Mármint tényleg megkapod.

Liverpoolban csak két meccs jutott neki, de nem Jürgen Kloppra haragszik, ráadásul a kritikus pillanatban Troy Deeney ugrott be elé zavarni, és Nathan Aké kúrta be a gólt. És ez a szintű futball amúgy sem fair – a tehetségen és a tudáson kívül a karakter is számít.

Gyakorolhatod a pályán a Wim Hof-módszert három fokos szakadó esőben, erős szélben. Bónusz: Wim Hof-módszer Dorogon, és a legendás Botka-interjú, melyben a válogatott védő elmeséli, hogy egy kavarodásban az arca úgy nyomódott a jeges sárba, hogy nem kapott levegőt, és azt hitte, benne van a pakliban, hogy most itt tényleg megfullad.

Szpojler: Bogdán Ádám szerint a futballkarriert nem kell túlparázni: 18-19 éves korodig úgyis kiderül, elég jó vagy-e. Legrosszabb esetben egy-két év alatt simán megcsinálod az érettségit, és mehetsz egyetemre. Szóval megpróbálni mindig érdemes.

