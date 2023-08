Novák Katalin új hagyományt hirdetett, Gyurcsány Ferenc rögvest becsatlakozott

„Arra gondoltam idén, hogy próbáljunk új hagyományt teremteni, hogy augusztus 20-án süssünk közösen kenyeret.” Augusztus 20. nem csak az államalapítás, de az új kenyér ünnepe is. Novák Katalin köztársasági elnök már tegnap megsütötte a saját ünnepi kenyerét (most először kovásszal!), ennek örömére pedig jó köztársasági elnökként igyekezett igazi közösségi élménnyé is varázsolni a kenyérsütést.



Indoklása pedig ez volt: „Merthogy szoktunk húsvétkor kalácsot sütni, karácsonykor bejglit, de hogy ilyenkor lehetne augusztus 20-án valami nagy közös kenyérsütésre hívni az embereket, hogy augusztus 20-án az ünnepi asztalra kerüljön saját sütésű kenyér.” És hát ki sütött ma kora reggel „véletlen” kenyeret? Mert tegnap este a vendégek mértéktelensége miatt elfogyott az előző? Nem más, mint egy volt miniszterelnök!

Gyurcsány posztjából kiderült még, hogy véget ért a csendes, elvonulós nyár. Arról viszont nem nyilatkozott, hogy a kenyér kovásszal készült-e.

Izgatottan várjuk a további kenyérsütős posztokat!