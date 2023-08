70 éve lendületben a Sport szelet

70 éve töretlen népszerűségnek örvend Magyarország piacvezető szeletes csokoládéja, a Sport. A jellegzetes, rumos-csokis ízvilágú édesség a Népstadion 1953. augusztus 20-ai megnyitóján debütált, és azonnal hatalmas siker lett. A klasszikus 25 grammos kiszerelésű szelet csomagolásán Dr. Szécsényi József diszkoszvető alakja jelent meg, aki a korszak népszerű sportolója volt. Egy stockholmi főiskolai világbajnokság megnyerése után kereste meg a Csemege Édesipari Vállalat a későbbi olimpikont, EB csúcstartót, EB bronzérmest a csomagoláson való megjelenés lehetőségével. Erre az 1960-as római olimpia után került sor, amikor is az ottani, olimpiai 4. helyezést érő dobásról készült fotó grafikus változata került fel a csokoládé csomagolására. A diszkoszvető ikonikus mozdulata Müron diszkoszvető szobrára is emlékeztet, nem is véletlenül, hiszen Szécsényi rajongással imádta a görög szobrász alkotását, és mindig arra törekedett, hogy teste éppoly tökéletesen kiművelt legyen, mint Müron szobra.



A diszkoszvető története

Szécsényi az 50-es és 60-as évek kiemelkedő sportolója volt. Míg legkiválóbb eredményeit (kilencszeres magyar bajnok, EB bronzérmes, olimpiai 4.) diszkoszvetésben érte el, nagyszerű súlylökő volt, futballozott, sőt 4x100-as váltóban futott is. Igazi atléta volt. Szegény sorban nevelkedett, serdülő fiatalként vasúti kerékszerelvényekkel kezdett el edzeni, „diszkoszt” vetni. Az 1960-as római olimpián 58 méter 26 centimétert dobott, amellyel akár második is lehetett volna. Új technikával dobott, támasz helyett levegőből, és egy olasz bíró sajnos nem ismerte fel a technikát, és érvénytelenítette a dobást. Szécsényi volt az első magyar diszkoszvető, aki 60 méter felett dobott, egy alkalommal pedig 61,27-tel világcsúcsot is, ám a verseny, amelyen megdobta ezt a távot, csak egy klub esemény volt, így az eredményt nem rögzítették világcsúcsként.

A Sport szelet szlogenje: „Az élet sport. Kell hozzá energia.” Dr. Szécsényi József özvegye Fekete Irén elmondta: József számára a sport volt az élet. Fáradhatatlan energiával tökéletesítette testét, izomzatát, technikáját. A tudásban és a szorgalomban hitt, és emellett rendkívül szerény ember volt. Sohasem doppingolt, ami pedig a 60-as 70-es években meglehetősen elterjedt volt az atléták körében.

Sportolói karrierje mellett szorgalmasan tanult, elvégezte a Testnevelési Főiskolát, az ELTE-n a pszichológia tanszéken végzett, majd a biológiai tudományok kandidátusa lett, németül kiválóan beszélt. Sportolóként és később edzőként is az edzéstervezésre és a formaidőzítésre helyezte a legnagyobb hangsúlyt. Emlékét ma diszkoszvető gálákkal, egy róla elnevezett doktori ösztöndíjjal ápolják, és könyv is készül a legendás sportolóról.

Szécsényi Violetta, a diszkoszvető Egyesült Államokban élő leánya elmondta, Szécsényi József szerette a Sport szeletet, amit Violetta csak APA csokinak hívott. József 80. születésnapját Sport szelet tortával ünnepelték.

A diszkoszvető alakja a mai napig élénken él a fogyasztók emlékezetében, akik gyakran csak „diszkoszvetős csoki”-ként emlegetik a klasszikus darabot.

Sport – töretlen népszerűség

Az évek múlásával sokat változott a Sport szelet csomagolása, de a szelet továbbra is milliók kedvence maradt, generációk nőttek fel a márkán, melynek portfóliója folyamatosan bővült, s ma már az ostyaszeletek szegmensében is fontos szereplővé vált. Az NIQ standard besorolása alapján mára a Sport 32,2%-os értékbeni piacrészesedéssel az abszolút piacvezető szeletes csokoládé. Évente 2200 tonna, mintegy 64 millió darab kerül eladásra, különböző méretekben és kiszerelésekben.

Sport-történelem

A szerencsés véletlen, úgy hozta, hogy a Sport 70. születésnapja egybeesik az augusztusban Budapesten rendezendő Atlétikai Világbajnoksággal és az Atlétikai stadion megnyitójával, így a márka ismét „Sport-történelmet” írhat. Helyi szponzorként támogatja is az eseménysorozatot, és a brand gyökereihez szorosan kapcsolódó atlétikai sportágat. Kevesen tudják, de az atlétika az egyik legfiatalabb sportág, amely világbajnokságokat szervez. Csupán az 1980-as évek elejétől rendeznek világversenyeket, azonban mára az atlétikai világbajnokság a harmadik legnézettebb sporteseménnyé vált.

A Sport egy izgalmas születésnapi bajnoksággal, országos fogyasztói promócióval is meglepi rajongóit. A jeles évfordulóra utalva a fogyasztók 70 percenként nyerhetnek 10.000 forintot és egy szerencsés elviheti az 1.000.000 forintos fődíjat. A nyereményeket azok között sorsolják ki, akik augusztus 17-szeptember 30. között „Nyerő 70-es” felirattal ellátott, pink promóciós csomagolású Sport szeletet vásárolnak, és feltöltik a www.sportszelet.hu weboldalán a csomagolásban található kódot.

Míg a Sport 60. születésnapját a 60-as villamos, azaz a fogaskerekű feldíszítésével ünnepelte, a hetvenediket a 2-es villamoséval, amely augusztus 1-30. között az Atlétikai Stadion és Budapest legszebb látnivalói között közlekedik Sport színekben. Érdemes felülni tehát a nosztalgia járatra és ellátogatni az Atlétikai Világbajnokságra!