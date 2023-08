Mentőautót rongált meg egy mentős, három embert rúgott ki a mentőszolgálat

Két videó is kering a mentőszolgálat dolgozói között arról, ahogy egy mentős megrongál egy rohamkocsit. A felvétel eljutott a Blikkhez is, a videó küldője úgy tudja, hogy tudomása szerint Tatabányán történt az eset. A lap azt írja, a rongálást maguk a mentőállomás dolgozói vették videóra, és a felvételen hallatszik, hogy többen buzdítják a kollégájukat, aki egyebek mellett sürgősségi hordággyal töri be a mentőautó ép szélvédőjét.

Győrfi Pál, a mentőszolgálat kommunikációs vezetője megerősítette, hogy az eset megtörtént. „Több mint egy hónappal ezelőtt egy korábban balesetet szenvedő, összetört állapotában ideiglenesen a mentőállomás udvarán tárolt mentőautóban okozott további kárt egy fiatal mentős, miközben ketten buzdították” – mondta a lapnak. Az ügyben munkáltatói vizsgálat indult, ami azzal zárult, hogy a rongálásban részt vevőket azonnali hatállyal elbocsátották, és az általuk okozott kárt is meg kell téríteniük.

A lapnak egy büntetőjogász arról beszélt: a szándékos rongálás bűncselekmény. Azt valószínűsítette, hogy azért nem született feljelentés az ügyben, mert „a jog szerint a rongálás megvalósítója nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a rongálás elkövetését beismerte, és a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.”