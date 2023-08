Sha’Carri Richardson lett a leggyorsabb nő a világon

Az amerikai Sha’Carri Richardson nyerte a női 100 méteres síkfutást 10.65-ös világbajnoki rekorddal.

A 23 éves sprinter a jamaicai Shericka Jacksont (10.72) és a címvédő, ötszörös világbajnok Shelly-Ann Fraser-Price-t előzte meg (10.77). Mindkét 100 méteres számot amerikai nyerte a budapesti vébén, a férfiaknál Noah Lyles lett a bajnok.

photo_camera Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Háromesélyesnek tűnt előzetesen a női 100 méter. Ott volt a táv legendája, a 100 métert 5 világbajnokságon is megnyerő, 36 éves jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce. Tavaly legyőzte honfitársát, a 29 éves Shericka Jacksont, de idén Jacksoné volt eddig a legjobb idő (10.65). De előzetesen aranyesélyesnek tartották a 23 éves amerikai Sha’Carri Richardsont is, aki 10.71-et is futott idén.

photo_camera Shelly-Ann Fraser-Pryce Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az előfutamok

Az első előfutamot könnyedén, a végén kiengedve nyerte Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.89). A másodikban együtt futott a két további nagy esélyes, Shericka Jackson és Sha’Carri Richardson. Shericka Jackson nyerte ezt a futamot (10.79-cel), meglepetésre az amerikai csak harmadik lett, így helyezéssel automatikusan nem jutott tovább (az elefántcsontparti Marie-Joseé Ta Lou előzte meg, szintén 10.79-et futva). A futamban 8. lett Takács Boglárka.

A harmadik előfutam után derült ki, hogy annyira erős volt az előző Jackson-Richardson futam, hogy az amerikai a 10.84-es idejével simán továbbment legjobb harmadikként. Sőt, a harmadik legjobb idő volt az övé a három futam összesített eredményei alapján.

Világbajnokok

A 110 méteres gátfutás a címvédő amerikai Grant Holloway nyerte (12.96-tal), zsinórban háromszor lett a szám világbajnoka. A második a jamaicai Hansle Parchment (13.07), a harmadik az amerikai Daniel Roberts (13.09) lett.

Férfi diszkoszvetésben az utolsó körben előbb a címvédő Kristjan Ceh vette át a vezetést, de hátra volt még a svéd Daniel Stahl, és a legutolsó dobással világbajnoki rekordot (71.46) ért el, amivel megnyerte a versenyt.

A férfi hármasugrást a Burkina Faso-i Hugues Fabrice Zango nyerte 17,64 méteres ugrással. A kubai Lazaro Martinezt (17,41) és a szintén kubai Cristian Napolest (17,40) előzte meg.



Magyarok eredményei

A már az 100 méter előfutamába jutással a várakozásokat felülmúló Takács Boglárka a legjobbjától elmaradva, 11.26-os idővel nyolcadik lett a bivalyerős futamában, nem jutott döntőbe. Ebben a futamban szerepelt a későbbi világbajnok és a második helyezett is.

photo_camera Takács Boglárka Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A rúdugró Klekner Hanga 450 centis egyéni csúccsal búcsúzott a selejtezőben.

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Molnár Janka nem jutott tovább a női 400 méter gát előfutamából. Nem tudta megjavítani az 56.03-as legjobbját, 56.21-gyel összesítésben a 30. lett. Az MTI-nek azt mondta, hogy "csalódott és mérges vagyok. Szerintem sok hibám volt az egész futásban", a nagy közönséget még szoknia kell, ebben nincs rutinja és nem tudta, hogyan kezelje. Messze a legjobb idővel az a holland Femke Bol jutott tovább, aki a 4-szer 400-as vegyesváltóban az első helyen állva méterekkel a cél előtt esett el.