Ukrán dróntámadás miatt korlátozhatják két nagy moszkvai reptér forgalmát is

Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggel közölte, hogy meghiúsítottak egy ukrán dróntámadást Moszkva környéke ellen. Áldozatokról nem érkeztek jelentések. A drónt a jelentés szerint „elektronikus hadviselésre kifejlesztett eszközökkel” állították meg és végül Odintszovó közelében zuhant le. Ez a város Moszkvától délnyugatra fekszik.

A drón elleni védekezés sikeréről szóló beszámoló ellenére Moszkva két nagy repterének forgalmát is korlátozzák. Le kellett állítani a járatokat a Domagyedovó és a Vnukovó repülőtereken is. Előbbiről maga az orosz hírügynökség, utóbbiról a Reuters számolt be.

photo_camera Domagyedovó reptere. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az elmúlt hetekben két dróntámadást is történt Moszkva pénzügyi negyede ellen, amelyek kisebb károkat okoztak a magas épületek homlokzatán. Májusban a Kreml közelében lőttek le drónokat.



(Guardian)