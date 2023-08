Csütörtökön elkezdik a tengerbe engedni a fukusimai szennyezett vizet

Kína felszólította Japánt, hogy ne engedje a tengerbe a fukusimai erőműnél felgyülemlett, hígított hűtővizet, és gondoskodjon felelős ártalmatlanításáról – közölte a pekingi külügyminisztérium szóvivője.

Vang Ven-pin a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a japán kormány a nemzetközi közösség erős aggodalmait és határozott ellenállását figyelmen kívül hagyva jelentette be a döntést, hogy augusztus 24-től megkezdi a fukusimai víz tengerbe eresztését.

„Ez rendkívül önző és felelőtlen lépés, mivel a kibocsátással a radioaktív szennyezés kockázatai a világ többi részére is átterjednek, és ezzel Japán önző érdekeit az egész emberiség hosszú távú jóléte fölé helyezi” – mondta Vang, aki szerint Kína komolyan aggódik és elítéli ezt, így komoly lépéseket tett Japán felé.

Elmondta, hogy az elmúlt több mint két év során a szennyezett víz óceánba eresztéséről szóló japán terv jogszerűségét és biztonságát újra és újra megkérdőjelezte a nemzetközi közösség, de Japán nem foglalkozik a főbb nemzetközi aggályokkal, mint például a tisztítóberendezés hosszú távú megbízhatósága, a szennyezett vízzel kapcsolatos adatok hitelessége és pontossága, vagy a megfigyelési megállapodás hatékonysága.

„Kína és más érdekelt felek már többször is rámutattak, hogy ha a fukusimai nukleárisan szennyezett víz valóban biztonságos, akkor Japánnak nem kellene a tengerbe eresztenie, és minden bizonnyal nem is szabadna, ha nem az” – mondta Vang, aki szerint indokolatlan, észszerűtlen és szükségtelen Japánnak, hogy továbbra is keresztülvigye az ezzel kapcsolatos tervét.

„Az óceán tartja fenn az emberiséget. Az nem egy csatorna Japán szennyezett vizének” – mondta Vang, aki szerint Kína minden szükséges lépést meg fog tenni a tengeri környezet védelme, az élelmiszer-biztonság és az emberek életének és egészségének védelme érdekében.

photo_camera A fukusimai 1-es számú atomerőmű 2023. május 31-én, 12 évvel a katasztrofális földrengés és cunami után. Fotó: HIDENORI NAGAI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A fukusimai nukleáris erőművet 2011-ben pusztító földrengés és szökőár sújtotta, ami miatt az atomerőműben a világ második legsúlyosabb nukleáris balesete következett be. Az erőműnél összegyűlt szennyezett vizet óriási tartályokban tárolják, de a létesítmény felszámolásához fel kell szabadítani a helyet, ezért a vizet megtisztítják, sokszorosára hígítják és évtizedeken át fokozatosan engedik a tengerbe.

Mióta a 2011-es szökőár elpusztította az üzemet kb. 1,34 millió tonna víz gyűlt össze, ami 500 olimpiai méretű medence megtöltéséhez elég. A vizet a szűrése és hígítása után 30 éven át eresztik le.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a terv összhangban áll a nemzetközi biztonsági szabványokkal, és a víz tengerbe engedése elhanyagolható hatással lesz az emberekre és a környezetre.

De sokan, köztük a régió halászai attól tartanak, hogy a víz leeresztése hatással lesz a megélhetésükre. Tokióban tüntetők tömege demonstrált a miniszterelnök hivatalos rezidenciája előtt, és felszólította a kormányt, hogy állítsa le a vízkiengedést.

Hongkong közölte, hogy „azonnal aktiválja” egyes japán élelmiszertermékek importkorlátozását. Dél-Korea és Kína már betiltotta a halimportot Fukusima környékéről. De a dél-koreai kormány támogatja a tervet, és rémisztgetéssel vádolja a tüntetőket. (BBC, MTI)