Mészáros Lőrinc cégének beruházása már a magyar korrupcióellenes hatóságnak is szemet szúrt

Felkeltette a nemrég létrehozott korrupcióellenes szervezet, az Integritás Hatóság érdeklődését a Püspökladány–Biharkeresztes vasúti felújítás – írja a Szabad Európa. A munkálatok fővállalkozója a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó R-Kord Kft. és a Strabag Rail Kft. konzorciuma. Az uniós forrásból zajló beruházás egyik érdekessége, hogy ott több alvállalkozót nem fizettek ki, miközben a beruházás jelentős késésben van.

A másik pedig az, hogy tavasszal az R-Kord felbontotta egyik alvállalkozójával, a Vasútvill Kft.-vel a szerződését, illetve márciusban számoltak be arról is, hogy van olyan alvállalkozó, akinek már fél éve nem fizetnek. A Vasútvill tulajdonosa Homlok Zsolt, aki a lap szerint márciusban még biztosan Mészáros Lőrinc veje volt (de már akkor arról írtunk, hogy Homlok Zsolt házassága valószínűleg megromlott, erre utalhatott az is, hogy felesége, Mészáros Ágnes időközben távozott a Vasútvillben betöltött felügyelőbizottsági posztjáról).

Az Integritás Hatóságot valószínűleg persze nem az esetleges családi perpatvar érdekelte, hanem a késedelmes teljesítés és az alvállalkozói kifizetések csúszása. A lappal ugyanakkor a hatóság csak annyit közölt, hogy a felújítással kapcsolatos anomáliákról „értesültek, és figyelemmel kísérik”. Többet nem árultak el, mondván: vizsgálati és ellenőrzési munkája során a hatóság „törekszik úgy információkat nyilvánosságra hozni, hogy a bűnüldözési munka eredményességét és a lehetséges bírósági eljárás kimenetelét ne befolyásolja, és ne okozzon egyébként elkerülhető hírnévrontást”.

A Szabad Európa arról is ír: több forrása szerint korábban R-Kord-színekben dolgozó mérnökök, építésvezetők, műszaki ellenőrök mára már más, Mészáros Lőrinchez tartozó társaságok (jellemzően a V-Híd Zrt.) alkalmazottai lettek, miközben ugyanazt a tevékenységet végzik. Ez, teszik hozzá, akár arra is utalhat, hogy kiürítik az R-Kordot, vagyis fokozatosan más cégekbe szervezik át alkalmazottait, vagyontárgyait. Az Optenben elérhető cégadatok is ezt erősítik meg: „júniusra 38 főre csökkent, miközben korábban akár 250-en is dolgozhattak a társaságnál”, írja a Szabad Európa.

Ha ez történik, azzal a Strabag járhat pórul: a magyar törvények értelmében ugyanis a konzorciumi partnerek egyetemleges felelősséggel tartoznak a beruházásért. Így ha valamelyikük fizetésképtelenné válik, az őt terhelő kötelezettségek automatikusan a többire vagy többiekre, ebben az esetben a Strabag Railre terhelődnek.

Ha valóban elindult az ügyben a korrupcióellenes hatóság vizsgálata, akkor elmondhatjuk: Mészáros Lőrincnek nincsenek jó napjai. Nemrég ugyanis az őt eddig körömszakadtáig védő, vagy vele szemben legalábbis semleges Gulyás Gergely is éles kritikát fogalmazott meg, amikor azt mondta a NER legújabb, minden eddiginél legebb luxusjachja kapcsán: „A jelenlegi helyzetben mindenkitől nagyobb szerénységet várnék, és fontos, hogy senki se gondolja azt, hogy nem részese a nemzeti közösségnek, amely hihetetlen nehézségekkel szembesül a koronavírus után, a háborús időszakban” (azt ez a Hvg.hu-cikk fejtegeti, hogy valójában mit jelez ez a mondat).