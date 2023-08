Vérző nyakú, zavartan viselkedő, félmeztelen fiatal csengetett be házakhoz Szombathelyen

Egyelőre nem tudni, mi történt azzal a fiatallal aki a 112press információi szerint erősen vérző nyakkal, félmeztelenül csengetett be házakhoz Szombathelyen a Szabó Ervin utcában, miközben zavartan viselkedett. A lap szerint a mentőktől többször is kérte, hogy ne írják fel az adatait, de azt sem mondta el, hol és hogyan szerezte sérüléseit. Úgy tudni, órákkal korábban ugyanez a fiatal még ruhában ugrott ki autók elé egy közeli benzinkútnál.

A lakók szerint a fiatal férfi alsónadrágban és zokniban – amiből kukoricalevelek álltak ki – szaladgált és csengetett be több kapun is, hogy segítséget kérjen, miközben a mellkasa, a karja és a nyaka is véres volt.

„Láttam, hogy nagyon vérzik és azonnal hívtam a mentőket. Próbáltam kérdezni is, hogy bántották-e, vagy mi történt, de nem tudott válaszolni. A nyakából bugyogott a vér” – mondta egy az utcában élő férfi, aki szerint a vérző fiatal 18 év alatti lehetett.

Úgy tudni, hogy amikor a mentők arról kérdezték a fiatalt, hogy a vágásokat magának okozta-e, bólintott, de a lap szerint az is előfordulhat, hogy nem értette a kérdést, mert nem nagyon beszélt, csak azt ismételgette a mentőknek, hogy ne írják fel az adatait.