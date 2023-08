Az akadályfutás térdig érő vizesárkában pancsolva ünnepelt két friss világbajnok

Az atlétika jelenlegi legnagyobb showmanje az olasz Gianmarco Tamberi. Azért nem bohóca, mert elképesztően sikeres, az ellenfeleit meg többet ölelgeti Gianluigi Buffonnál is.

A magasugró nyert már olimpiát (igen, ő volt az, aki az olimpián megosztozott az aranyon a barátjával, a katari Barshimmal), Európa-bajnokságot és most Budapesten kiegészítette a kollekcióját egy világbajnoki címmel is.

A budapesti vébén eddig csak a magyar versenyzőket fogadta akkora őrjöngés, mint Tamberit. Ehhez persze kellettek az olasz rajongók is, akik oda gyűltek a magasugrásnál lévő kanyarhoz.

Tamberi pedig mindent megtett, hogy magára vonja a figyelmet. Jó, hát talán kicsit többet is. A döntő előtti bemutatásnál beállt dobolni a hangulatfelelős zenekarba.

A versenyre meg úgy állt ki, hogy csak a fél arcát borotválta meg,



photo_camera Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A cipője és a zoknija meg hát milyen.



photo_camera Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Őt nézve az atlétikai kicsit olyan, mint egy vidám operett. Teátrálisan tud örülni, ha átmegy a léc felett, eldobja magát és látványosan a szivacsot csapkodja, ha nem sikerül az ugrás, időnként pedig megmutatja a kockás hasát. És ezt imádják a nézők.

A 236 centin a társolimpiai bajnok Barshim kiszállt, ezt a magasságot viszont Tamberi elsőre átvitte. Csak az amerikai JuVaughn Harrison tudott menni vele ezen a szinten, de nem elsőre vitte a 236-ot. Így amikor az amerikai 238-on háromszor is hibázott, az eddig kétszer rontó Tameri már az utolsó ugrásától függetlenül világbajnok lett. Innentől kissé követhetetlen volt, hogy mi történik. Tamberi odaszaladt a nézők között álló barátnőjéhez, közben belefolyt az olasz táobrba, aztán egy idő után eszébe jutott, hogy van még egy ugrása, amolyan gálaként.

Visszament, 240-re tetette a lécet, ami egyéni csúcsa lenne, de ekkor Barshim jelent meg egy gyerekkel, akit bedobott a matracra, a pályafelügyelők nem nagy örömére. Tamberi és Barshim aztán a gyerekkel fotózkodtak,

photo_camera Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

majd végül csak odaállt az olasz az utolsó kísérletre.



És innentől elkezdődött egy olyan ünneplés, amibe aztán beszállt például a magasugrás közben a 3000 akadályfutásban a világbajnoki címét megvédő, olimpiai bajnok Szufian el-Bakkali (legyőzve a világrekordot tartó Lamecha Girmát), és vele ünnepelt a bronzérmes kenyai Kibwot is. Hogy aztán a térdig érő vizesárokban kössenek ki.

Szintén a magasugrás közben - kissé méltatlanul megosztott figyelem közben - újabb világbajnoki címet nyert a női 1 500 méter kimagaslóan legnagyobb alakja, Faith Kipyegon. A harmadik vb-aranyát szerezte ezen a távon - csak a most harmadik helyen végzett Sifan Hassan győzte le 4 éve Dohában -, kétszeres olimpiai bajnok is, a vébére úgy készült, hogy világcsúcsot futott 1 500 méteren, 5 ezren és egy mérföldön is. A kenyai sportoló szülés után tért vissza, és lett még jobb, mint korábban. Ő nem ugrott be a vizesárokba, fut még 5 ezer méteren is még a héten. Ezen nagyobb küzdelem lesz a táv olimpiai bajnokával, a holland Sifan Hassannal.