Lezuhant a repülőgép, amin Moszkva szerint Jevgenyij Prigozsin utazott

Cikkünk frissül.

Lezuhant a magángép Oroszországban, amin Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport alapítója is utazott. A Tassz orosz állami hírügynökség szerint a Moszkvából Szentpétervárra tartó gép Tver régióban lezuhant, utasai pedig mind életüket vesztették.

Az Embraer Legacy 600-as kisgépen, ami az orosz közmédia szerint Prigozsin tulajdonában volt, az orosz kormány közlése szerint tíz fő utazott, hét utas és három fő személyzet. Az utaslistán szerepel Jevgenyij Prigozsin neve is. Hogy tényleg a gépen volt-e, azt egyelőre nem tudni. A Fontanka nevű orosz portál forrásai szerint ismerősei nem érik el Prigozsint. A kormány közlése szerint a zuhanást senki sem élte túl. A Telegramon az az információ is terjed, hogy a Wagner első vezetője és Prigozsin jobbkeze, Dmitrij Utkin is a gépen utazott. Utkin az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU ügynöke volt, az ő fedőneve után kapta a hadsereg a Wagner nevet.

A Meduza nevű független orosz portál cikke szerint a Wagner csoporthoz közel álló Grey Zone nevű Telegram-csatorna azt állítja, hogy Prigozsin gépét a légvédelem lőtte le. Max Seddon, a Financial Times orosz tudósítója is azt írja a Twitteren, hogy szemtanúk egy durranást hallottak, mielőtt a gép lezuhant. Ezt az információt hivatalosan nem erősítették meg.



Video of the crash, per Mash, a Telegram channel close to Russian security services. They say eyewitnesses heard two loud bangs shortly beforehand. https://t.co/Q9ERTVIkMV pic.twitter.com/9gBnVeZ1GM