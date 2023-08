Továbbra sem támogatják az osztrákok, hogy Románia és Bulgária csatlakozzon határellenőrzés nélküli schengeni térséghez

Ausztria továbbra sem támogatja Románia és Bulgária schengeni csatlakozását, ugyanis az osztrák álláspont szerint jelenleg a teljes schengeni rendszer nem működik, ezért nem nyitott a kiterjesztésére - közölte szerdán Bécsben Gerhard Karner osztrák belügyminiszter, amikor hivatali kollégáját, Catalin Predoiut fogadta. Tavaly decemberben Ausztria megvétózta Románia és Bulgária csatlakozását a határellenőrzés nélküli schengeni térséghez.

Gerhard Karner szerint a schengeni rendszer jelenleg nem működik: Ausztria és Németország, Ausztria és Magyarország, Ausztria és Szlovénia között is van határellenőrzés, és Németország a Lengyelországgal közös határon is tervezi bevezetni az embercsempészek aktivitása miatt. „Ez egy világos jelzés, hogy a teljes rendszer nem működik, ezért nem gondolom, hogy jelen pillanatban célszerű lenne a kiterjesztése.” Karner az APA hírügynökség kérdésére nem akarta részletezni Magyarország szerepét, ahol az embereknek nincs lehetőségük menedékjogot kérni.

Karner szóvá tette azt is, hogy a dublini rendszernek is megvannak a hiányosságai, ezen a téren is a törvényi keret javítására van szükség. Erről is tárgyalt a román belügyminiszterrel, akivel európai perspektívából vetnék fel a problémát.

A román belügyminiszter szerint Románia együttműködésre törekszik Ausztriával a kérdésben, látogatásán ezt szerette volna szorgalmazni. Szerinte a határvédelem terén már előrelépést értek el, és örömmel tapasztalta, hogy ezt az osztrák fél is elismeri.

Azt mondta, Románia a határvédelem etalonjává kíván válni, ugyanis a migráció komoly probléma, amit ennek megfelelően kell kezelni. Bukarest kész együttműködni az Európai Bizottsággal és a tagországokkal e téren.

Karner kijelentésére reagálva a kisebbik román kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szóvivője, Ionut Stroe közölte: a román kormánynak ki kell tartania, mindent meg kell tennie, hogy megváltozzon az osztrák álláspont. Ha ezt sikerül elérni, Románia nagyon rövid időn belül a schengeni övezet tagja lehet. (ORF/MTI)