Vizsgálatot indít az Európai Bizottság a debreceni akkugyár ügyében

Vizsgálatot indít az Európai Bizottság a debreceni CATL akkumulátorgyár engedélyével kapcsolatban - írja Facebook-oldalán Jávor Benedek. A Párbeszéd-Zöldek politikusa, volt európai parlamenti képviselője tavasszal nyújtott be panaszt a bizottságnál amiatt, hogy a CATL-gyár annak ellenére kapott engedélyt, hogy annak vízigénye miatt nem teljesülhet az EU a felszín alatti vízbázisok helyzetéről szóló irányelve.

photo_camera Talajelőkészítő munkálatokat végeznek a leendő CATL akkumulátorgyár területén a Déli Ipari Parkban Debrecen közelében Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Jávor azt írja, hogy a tervezett akkumulátorgyár vízigénye olyan vízbázist terhel Debrecenben, "amely már jelenleg is jelentősen túl van használva, a különböző vízkivételek akár háromszorosan(!) is meghaladhatják a visszapótlódás ütemét". Éppen emiatt a CATL gyárának engedélyezése a vízbázis állapotának további súlyos romlását vetíti előre. "Mindez erőteljesen károsítja a jelenleg is kiszáradó, a felszín alatti vizekhez kötődő, Natura 2000-es (azaz uniós) védelem alatt álló olyan ökoszisztémákat, mint például a debreceni Nagyerdő."

Mindez azt jelenti Jávor szerint, hogy az engedély az EU Víz Keretirányelvét és Élőhelyvédelmi Irányelvét is sérti, és a gyár megépülésével uniós pénzek vesznének kárba. Az Európai Bizottság most jelezte a politikusnak, hogy kivizsgálják a panaszában leírtakat.

photo_camera Jávor Benedek

"A Párbeszéd - Zöldek szerint a politikailag befolyásolt, a működésképtelenség határán billegő magyar zöldhatóság helyett objektív, független szervezet vizsgálatára van szükség, hogy kiderüljön, milyen tényleges hatásai lehetnek a CATL akkumulátorgyárának a debreceni vízbázisokra" - írja Jávor Benedek.