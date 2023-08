Egy alternatív valóságból jelenti a Híradó: Prigozsin a sikertelen puccskísérlet után Fehéroroszországban bujkált

Az M1 Híradójában ma 10 órakor meglepő információkkal gazdagodhattak a kedves nézők.

Mint jelenleg az egyik legnagyobb horderejű hír a világban, értelemszerűen itt is a Prigozsin-merénylet volt az első téma. Amelynek legizgalmasabb részlete az volt:

„Júniusban [Prigozsin] sikertelen államcsínyt hajtott végre, majd Fehéroroszországan bujkált.”

Mint emlékezetes azonban, Prigozsin sikertelen puccskísérlete azzal végződött, hogy a Wagner-vezér Fehéroroszországba távozott, ezt pedig maga Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök is megerősítette.

Nem volt titok, hogy Prigozsin erre veszi az irányt, ugyanis a Kreml tudtával és beleegyezésével épp Lukasenka volt az, aki a lázadás közepette egy heves káromkodásokkal tarkított telefonbeszélgetés során meggyőzte Prigozsint, hogy hagyjon fel a Moszkva felé meneteléssel. Ezután abban is megállapodtak, hogy a Wagner feje Fehéroroszországba távozik, ahová június 27-én meg is érkezett. A Kreml kommunikációja szerint távozásával egyidőben megszüntetik ellene a büntetőeljárást is. Lukasenka közbenjárását még Putyin is megköszönte.



A fehérorosz elnök Prigozsin landolása után arról beszélt, milyen „felbecsülhetetlen értékű”, ha a Wagner parancsnokai Fehéroroszországba érkeznek, és segítenek a köztársaság fegyveres erőinek. Elmondják nekik, mi a fontos most a taktika és a fegyverzet terén, hogyan támadjanak, hogyan védekezzenek. Hozzátette, hogy a hadseregnek nem kell tartania az orosz zsoldosoktól. Az állami Belta beszámolója szerint Lukasenka azt mondta,

Prigozsin csak egy kis ideig marad Fehéroroszországban a Wagner költségén. Az ajánlat pedig nem csak neki szólt, Putyin ugyanis a Wagner-zsoldosokra is kiterjesztette azt:

„Ma lehetőségük van arra, hogy a védelmi minisztériummal vagy más biztonsági szolgálatokkal való szerződéskötéssel tovább szolgálják Oroszországot, vagy visszatérjenek közeli és szeretteikhez. Aki akar, az mehet Fehéroroszországba is. Ígéretemet be fogom tartani.” Vagyis bár a Híradó szerint Prigozsin bujkált Fehéroroszországban, valójában ő is, és zsoldosai is elég nyíltan vonulhattak el a puccskísérlet után az őket tárt karokkal fogadó Lukasenka országába.



Ami érdekes, hogy pár nappal később már a fehérorosz elnök is arról beszélt, hogy Prigozsin újra Oroszországban lehet, mondván: „szabad ember, de hogy mi történik később, azt nem tudom.” Utólag már tudjuk, mi történt: tegnap este Oroszországban, Moszkvától kétszáz kilométerre észak-nyugatra, a tveri területen, Kuzsenkino falu körzetében zuhant le Jevgenyij Prigozsin Moszkvából Szentpétervárra tartó repülője. A Prigozsin tulajdonában lévő Embraer Legacy 600-as gépen tízen utaztak, hét utas és három fő személyzet. A katasztrófa moszkvai idő szerint 12 óra 40 perckor történt. Az orosz közmédia az esti órákban közölte, hogy az utaslistán szerepelt Prigozsin és a Wagnert megalapító volt hírszerző-alezredes Dmitrij Utkin és más fontos Wagner-vezetők neve is.

Prigozsin halálának híre volt, akit egyáltalán nem lepett meg, más szerint a lázadás után érezni lehetett, hogy ennek rossz vége lesz.