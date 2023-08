Joe Bident nem lepte meg, hogy Prigozsin gépe lezuhant

„Nem ismerem a tényeket az esettel kapcsolatban, de nem vagyok meglepve” - reagált Jevgenyij Prigozsin halálának hírére Joe Biden. Az amerikai elnököt egy edzőteremből kilépve interjúvolták meg, jelezte is, hogy az elmúlt órákban nem dolgozott, ezért nincs tisztában a részletekkel, így amikor azt kérdezték tőle, Putyin állhat-e a merénylet mögött, csak annyit válaszolt:

„Nem sok minden történik Oroszországban, ami mögött nem Putyin áll.

Mindeközben meg nem nevezett fehérorosz forrásokra hivatkozva az ukrán Nemzeti Ellenállási Központ azt állítja, hogy Wagner-konvojok tartanak Oroszország felé.

Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója már tegnap este közzétett egy posztot az X-en (leánykori nevén Twitter), amelyben egy, a Wagnerhez közel álló Telegram-csatorna írását tette közzé.

Official address of the movement "Wagner, Play": "There are rumours about the death of the head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. We directly say that we suspect the Kremlin officials led by Putin of an attempt to kill him! If the information about Prigozhin's death is… pic.twitter.com/SAonnRyXfb

Ebben azt állították, amennyiben beigazolódik, hogy Prigozsin meghalt, elindítják a második „Igazság menetét” (az első volt Prigozsin júniusi sikertelen, ám nem vértelen puccskísérlete), és Moszkva felé indulnak, mert úgy vélik, a Kremlnek és Putyinnak is köze lehet a merénylethez. A BBC ma reggel idézte a Nemzeti Ellenállási Központot, akik szerint a Wagner-konvojok már az orosz határ irányába tartanak, de a fehérorosz különleges erők megpróbálják akadályozni őket. A BBC hozzátette: ezt az információt nem tudják megerősíteni.

A világ egyelőre visszafogottan reagál Prigozsin halálának hírére. Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó többek közt úgy fogalmazott: „Meg kell várni, amíg eloszlik a háborús köd.” Szerinte Prigozsin a saját halálos ítéletét írta alá abban a pillanatban, amikor hitt Lukasenko bizarr „garanciáinak” és Putyin abszurd „becsületszavának”. Hozzátette azt is: „Prigozsin és a Wagner-parancsnokság demonstratív likvidálása két hónappal a puccskísérlet után Putyin jelzése az orosz elitnek a 2024-es választások előtt: «Vigyázat! A hűtlenség egyenlő a halállal.»”

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear... Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…