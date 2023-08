Trump volt ügyvédje 150 ezer dollárnyi óvadékért cserébe szabadon távozhatott

Bűnügyi nyilvántartásba vették Atlantában Rudy Giulianit, New York volt polgármesterét, Donald Trump korábbi ügyvédjét a 2020-as választásokkal összefüggésben emelt georgiai vádeljárásban szerdán - írja az MTI.

A jogász-politikus önként jelentkezett Atlantában a Fulton megyei börtönben, ahol eddig a Georgia államban indult eljárás keretében megvádolt 19 emberből mintegy tízen jelentkeztek már. Rudy Giulianiról elkészült a nyilvántartási fotó, majd az óvadéki megállapodás keretében, 150 ezer dollár ellenében szabadon távozhatott.



Korábban Trump is azt ígérte, hogy csütörtökön (azaz ma) feladja magát, hogy szembenézzen a vádakkal, amik szerint befolyásolta a választásokat. A volt amerikai elnököt, egykori ügyvédjét, Giulianit és további 17 embert azzal vádolnak, hogy módosítani próbálták a georgiai választás eredményét a 2020-as elnökválasztáson. Az esküdtszék 41 vádpontból álló dokumentumából kiderül, hogy mind a 19 vádlottat zsarolással vádolják, Trumpot pedig azzal is, hogy köztisztviselőket próbált rávenni arra, szegjék meg az esküjüket és így változtassák meg a választás eredményét. Ez a negyedik alkalom, hogy Trumpot büntetőeljárás alá vonják, legutóbb a 2020-as választások eredményének megdöntésére tett erőfeszítései miatt emeltek ellene vádat. A volt elnök minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A vádlottak közül Mark Meadows, a Fehér Ház korábbi kabinetfőnöke azt kérte a bíróságtól, hogy ügyét szövetségi szinten tárgyalják az állami helyett, amivel elkerülné a nyilvántartásba vételt Georgiában.

Egyébként továbbra is Trump a legesélyesebb republikánus elnökjelölt a 2024-es amerikai elnökválasztáson, magabiztosságát (az ellene indított eljárások ellenére) mi sem mutatja jobban, mint hogy már előre közölte: kihagyja a közelgő republikánus előválasztási vitákat. „Az emberek tudják, hogy ki vagyok én és hogy milyen sikeres volt az elnökségem. Ezért nem fogok részt venni a vitákon" - közölte korában. Így is lett: tegnap megtartották az első hivatalos nyilvános választási vitát, amin a republikánus párti elnökjelöltségre pályázó nyolc politikus, köztük Ron DeSantis floridai kormányzó és Mike Pence korábbi alelnök is részt vett. Donald Trump viszont nem jelent meg.



(MTI)