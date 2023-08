Újabb hibát találtak a Boeing 737 MAX-on

A Boeing amerikai repülőgépgyártó vállalat olyan hibát azonosított egy 737 MAX típusú repülőgép-alkatrészben, amely „nem jelent biztonsági problémát”, de ismét megzavarja a repülőgépek szállítását.

A amerikai óriáscég szerdán közölte: „a gyári ellenőrzések során olyan rögzítőfuratokat azonosítottunk egyes 737-es repülőgépek hátsó nyomáskiegyenlítő válaszfalában, amelyek nem felelnek meg az előírásainknak”. A gyár szóvivője, aki szerint a probléma, amelyről értesítették a hatóságokat és az ügyfeleket, nem jelent azonnali repülésbiztonsági problémát a 737-es flotta számára, amely továbbra is biztonságosan üzemelhet.

A nyilatkozó azt is megerősítette, hogy az incidens rövid távon hatással lesz a 737-esek szállítására, amíg vizsgálatokat végeznek az érintett repülőgépek számának meghatározására és a szükséges javítási munkálatok elvégzésére. A Boeing részvényei a New York-i tőzsde zárása utáni elektronikus kereskedésben 2,77 százalékot veszítettek értékükből.

Július végén a repülőgépgyártó megerősítette idei szállítási céljait: 400-450 darab 737-es repülőgépet. Számos ellátási és logisztikai probléma után a vállalat közel 38 repülőgépre növelte havi gyártási ütemét (a korábbi 31-ről), még mindig azzal a szándékkal, hogy 2025-2026-ra havi ötvenre növelje azt.

A történetet ismertető theaircurrent.com szakportál szerint a hibás alkatrészeket a Spirit AeroSystems nevű cég szállította. Áprilisban már több repülőgéptípus, köztük a 737 MAX törzsénél is ugyanehhez a beszállítóhoz köthető minőségi problémák zavarták meg a szállításokat.

A Boeing 737 MAX körül folyamatosak a médiahírek. A Boeing 737-8 Max géptípus 2022 december elején szállhatott újra fel, mert a géptípus 2019 márciusa óta nem repülhetett, miután fél éven belül két ilyen gép is lezuhant. Mint azóta tudjuk, nem egyedi meghibásodás, hanem súlyos tervezési mulasztások miatt, amiket a Boeing ráadásul igyekezett titokban tartani az engedélyező hatóságok, a pilóták és a repülőt használó légitársaságok előtt is. Azonban nem sokkal azután, hogy 2022 decemberében újra felszállhattak, az egyik gépnél motorhiba jelentkezett, ami miatt még kényszerleszállást is végre kellett hajtani. (MTI)