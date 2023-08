Hiába épített 136 milliós vezetéket Solymárra a főváros, egy csepp víz sem folyik rajta, mert nincs megállapodás az állammal

A tavalyi nagy aszályban Solymár egyes részein napokig nem volt vezetékes víz, mert a megnövekedett igényeket már nem bírta el a hálózat, amit nem igazítottak hozzá a lakosság megduplázódásához. Csütörtök este a Fővárosi Vízművek bejelentette, hogy 136 millió forintból elkészült a Solymár vízellátását segítő fővárosi vezeték. Közben a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. pedig megépítette a saját szakaszát a főváros határáig. A felcsúti Mészáros és Mészáros Zrt. kapott is erre egy 17 milliárdos megbízást.

Csörnyei Géza vezérigazgató elmondta, hogy bár a vezeték fővárosi szakasza elkészült, azon keresztül egyelőre egy csepp víz sem hagyja el Budapest területét, mert a Solymáron vezetékes vizet szolgáltató, állami tulajdonú Duna Menti Regionális Vízművekkel nem sikerült megállapodni az átadott víz köbméterenkénti áráról. A Fővárosi Vízműveknek egy köbméter víz kitermelése és eljuttatása a fogyasztókhoz jelenleg 458 forintjába kerül. A társaság haszon nélkül, önköltségi áron adná át a vizet, de Csörnyei szerint a Solymár vízellátását biztosító szolgáltató ezt az árat sokallja.

Budapest városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettese, Tüttő Kata azt mondta, Budapest nem tud engedni az árból. Hozzátette, hogy végső soron a fővárosi fogyasztók fizették ki a solymári töltővezetéket, mivel a munkálatokhoz sem Budapest, sem a Fővárosi Vízművek nem kapott egyetlen fillér állami vagy uniós támogatást sem. Szerinte a helyzet azért is tarthatatlan, mert a fogyasztók által fizetendő vízdíjat a kormány a 2009-es árszinten fagyasztotta be, ami miatt a víziközmű-szolgáltatóknak ma már a meglévő rendszerek üzemeltetésére is alig van, fejlesztésre viszont egyáltalán nincs pénzük.

A Fővárosi Vízművek júliusban be is perelte az államot, amiért 2014 óta ugyanazon az áron kell vizet szolgáltatnia a gazdasági szereplőknek és az állami szolgáltatóknak, amiért semmilyen kompenzációt nem kap.