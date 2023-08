Mint a vadnyugaton: segítséget kérsz egy erre szakosodott Facebook-csoportban? Tuti kinyírnak!

A gyerekem születése utáni időszak finoman fogalmazva sem volt életem legboldogabbika. A legdurvább járványlezárás idején jártunk, a védőnő telefonon szakértette meg a hasfájást, a gyerekorvoshoz csak akkor mehettünk be, ha oltást kapott (és utána tiplizni is kellett kifelé), de még a családtagjainkat is csak szórványosan láttuk, szigorúan a biztonság kedvéért.

A világom totálisan beszűkült, fogalmam sem volt, honnan kéne segítséget kérni, ha volt szabad két percem az éjszakai hasfájós etapok között, kétségbeesetten túrtam az internetet, hogy találjak megoldást a problémákra. Így léptem be néhány anyacsoportba is a Facebookon. Bár ne tettem volna. Ezeknek a csoportoknak ugyebár az lenne a lényege, hogy hasonló élethelyzetben lévő emberek egymást támogassák, tanácsokkal segítsék. Ehhez képest az egész időszakból csak annyira emlékszem, hogy elkezdtem magam még rosszabbul érezni, mert bármilyen kérdéssel kapcsolatban kerestem válaszokat, csak egyre bizonytalanabb, szorongóbb lettem. Néhány példa, amire emlékszem:

Szoptatás : ha nem szoptatsz, szar anya vagy - ALAP. Ha tápszert kap a gyereked, egész életére úgy marad. Olyan nincs, hogy nem sikerül szoptatni, csak akarni kell, ha mégsem sikerül, kizárólag magadat okolhatod. Kamillateát adsz neki? Pokolra jutsz!

: ha nem szoptatsz, szar anya vagy - ALAP. Ha tápszert kap a gyereked, egész életére úgy marad. Olyan nincs, hogy nem sikerül szoptatni, csak akarni kell, ha mégsem sikerül, kizárólag magadat okolhatod. Kamillateát adsz neki? Pokolra jutsz! Mozgásfejlődés : ha nem pörög ringlispilként a gyereked 3 hónapos korára, tuti fel kell majd menteni tesiből egész életében. Nem teszel eleget, hogy fejleszd, de ha rosszul választod ki a fejlesztést (a 132 opció közül), az is a te lelkeden szárad.

: ha nem pörög ringlispilként a gyereked 3 hónapos korára, tuti fel kell majd menteni tesiből egész életében. Nem teszel eleget, hogy fejleszd, de ha rosszul választod ki a fejlesztést (a 132 opció közül), az is a te lelkeden szárad. Alvás : ha a nulladik naptól nem alussza át egyedül az éjszakát, valamit végletesen elrontottál. Ha a kezedben altatod, még az érettségire is úgy kell majd vinned. Elkényezteted, egy kis szörnyeteg lesz belőle, 40 évesen is a nyakadban lóg majd.

: ha a nulladik naptól nem alussza át egyedül az éjszakát, valamit végletesen elrontottál. Ha a kezedben altatod, még az érettségire is úgy kell majd vinned. Elkényezteted, egy kis szörnyeteg lesz belőle, 40 évesen is a nyakadban lóg majd. Hozzátáplálás: az egyetlen üdvözítő út a BLW, de ha nem az, akkor a pürézés – átmenet nincs, hitvita van. Természetesen csak ezobioöko cuccokat adhatsz neki. Minél hamarabb kapjon mindent. Várd ki vele, amíg 1-2-18 éves lesz, különben kárt okozol. Nincs rosszul evő gyerek, csak alkalmatlan és gyenge szülő, aki a könnyebbik utat (horribile dictu előre elkészített ételt) választja.

Nagyjából itt, az ötödik hónap táján léptem ki az összes ilyen csoportból. Szarnak, gyengének, alkalmatlannak éreztem magam. Megnyugtatásként: a gyerek mindeközben nagyszerűen fejlődött – és teszi ezt azóta is.

Én viszont egy időre elengedtem a közösségi médiát. Aztán valahogy visszaszivárgott az életembe. Felvettem az anyukatempót (gyeskonty, meg a többi attribútum), és ezzel párhuzamosan elkezdtem újra mindenféle csoportokba belépkedni.

Miért? Mert ugyan időm semennyi nincs a meló meg a gyerek mellett, de fejben imádom a kertészkedést, szeretnék spórolni, sosincs elég ötletem arra, hogy mit főzzek, érdekel az, hogy a kerületemben mikor és hol fogják szétfúrni az utakat, minden vasárnap szeretnék elkezdeni jógázni hétfőn, és persze egy csomó szórakoztató tartalmat is fogyasztanék a nemlétező szabadidőmben.

Vissza a pokolba



Így esett, hogy jelenleg több mint 30 olyan csoportnak vagyok tagja, amelyek dedikáltan segítő szándékkal alakultak. Tippek, trükkök, tanácsok – elvileg ezt nyújtják.

Pörgetem is őket rendszeresen, megnézem a szép virágokat, keresgélem a jó recepteket, még mindig szigorúan fejben elképzelem, milyen jó is lesz, ha én is így tudok majd jógázni. De azért sokszor van bennem egy adag rossz érzés, amikor (végre) leteszem a telefont. Csak sokáig nem tudtam megmondani, miért. Aztán körülbelül egy hónappal ezelőtt az egyik kedvenc csoportomban, ami ugyan nem segítő, hanem szórakoztató tartalmakkal veszi el az időmet, az admin írt egy hosszú posztot arról, hogy be fogja zárni az egész csoportot. Indoklásként kifejtette, hogy a csoportban egyre többen terrorizálják. Miért enged ki egy posztot? Miért tart bent egy másikat? Mikor megy már ki a poszt? Hogy lehet ekkora barom, hogy beenged egy csomó embert a csoportba? Hosszasan sorolta, hányféle kéretlen, bántó, megalázó üzenetet kap nap mint nap. Egy olyan csoportban, amit eredetileg szórakozásból csinált a haverjainak, és a szabadidejében működteti.

Nagyjából ekkor kezdtem el egy fokkal tudatosabban figyelni a csoportjaimat, ami felért egy arculcsapással.

Mondok néhány példát, bár fotókat nem készítettem róluk, mert zárt csoportokban íródtak.

Mikor kell szétültetni a rebarbarabokrot? – kérdezi a kertészkedős csoportban valaki. Válaszul egy fickó módon leoltja őt is, és mindenki mást is, aki beszállt az ötletelésbe, mondván, a rebarbara nem bokor. Azt viszont nem mondja meg, hogy mikor kéne szétültetni. Offtopic: természetesen bár sem kertem, sem rebarbarám nincs, utánaolvastam, és a rebarbara (Rheum rhabarbarum) “egy terjedelmes, bokor habitusúra növő évelő növény”. De ki akar ugyebár kötekedni? A fodrásznál balayage hajat kért a név nélküli kérdező, de a végeredmény „csibeszőke” lett. Mit lehet vele tenni, vissza lehet-e festeni barnára, hajszínezővel megoldható lenne-e a probléma? A feltett kérdésre érkező segítő válasz: „Ott rögtön kellett volna reklamálni!” Kösz. Kedvencem: a posztoló kirak egy képet egy ruháról (fekete-vörös, a hátára szárnyak vannak applikálva), kérdése pedig annyi: hol tudna ehhez hasonlót varratni magának? Topkomment: „Ez egy démoni erővel átitatott ruha… Ne engedd, hogy a sötét oldal becserkésszen.” És ez nem viccből érkezett hozzászólás volt. Kérdező segítséget kér: „husis” gyerekének keres olyan nadrágot, aminek nem nyúlik ki hamar a gumija, és tartós. Hol talál ilyet? Hozzáteszi a biztonság kedvéért, hogy a gyereknek nincs szervi baja, és kéri, hogy mindenki a feltett kérdésre válaszoljon. Nem sikerül: a hozzászólások nagyja szerint a gyereke túlsúlyos (van, aki szerint kórosan az), azonnal vigye orvoshoz, diétázzon, különben kalap-kabát. 22 éves lány kér spórolási tippeket. Leírja nagyjából a havi büdzséjét, 300 ezerből gazdálkodik, de nem jól. Becsülettel bevallja, hogy 60 ezret költ cigire, és nem is akar róla leszokni, „legalább ennyi extra engedtessék már meg”. Szétszedik. De komolyan, ez alatt a poszt alatt olyan agresszióhullám indult, hogy végül a posztot is eltávolították. Mert hát ugye. Ha nem akar a cigin spórolni, akkor nem is akar igazán spórolni. Más is leszokott, neki is ezt kell tennie. Úgy turkálnak a zsebében és úgy feszítik virtuálisan keresztre, mintha a világ legnagyobb problémája lenne, hogy egy 22 éves lány cigire költ. Mégis mit képzel magáról? Hogy mer egyáltalán kérdezni, amikor olyan költései vannak, amikkel a kommentelők nem tudnak azonosulni? A végén már minden szavába belekötnek a posztnak (hogy tud úgy bolognait főzni, hogy 7000 forintot költ a boltban???), és alig-alig akad olyan, aki védelmébe veszi, vagy akár csak megpróbálna valóban tanácsot adni neki.

Én meg, aki csak egyszeri katasztrófaturistaként pörgettem a kommenteket, ezen a ponton éreztem úgy, hogy elég. Ez így nem mehet tovább, nem bámulhatom, ahogy számomra ismeretlen emberek egymást bántalmazzák verbálisan. Mert nem akarom magam rosszul érezni emiatt. Kiléptem a csoportból. Meg viszont nem nyugodtam, hiszen minden nap jön szembe néhány hasonló poszt a többi csoportból (ma is volt már, valaki a szép paradicsomait mutatta be, mások meg lefikázták, hogy túl sok rajta a kacs, meg mittudomén, mi még a baj vele).

Még egyszer: olyan csoportokból, ahol az emberek egymástól kérnek tanácsokat, segítséget. Nem újságcikkek alatti politikai vitákról beszélek, nem kormánypárti/kormányellenes oldalakról, ahol világnézetek csapnak össze kérlelhetetlenül (és ahol amúgy sem várnánk mást, mint egymás anyázását), hanem főzőcske meg kertészkedős csoportokról. És ahogy elkezdtem tudatosabban figyelni ezekre a reakciókra, úgy tudatosult bennem az is, hogy a naponta jelentkező szorongásaim egy része is ebből fakad. Hogy bár nem rólam szólnak ezek a történetek, hogy nem ismerem ezeket az embereket, és sokszor még csak nem is feltétlenül érdekel a problémájuk, azon gondolkodom, hogy érezhetik magukat, amikor így betámadják őket. Hogyan élik meg azt, hogy kioktatják, leszólják, megalázzák őket, hogy a kérdéseikre elvétve kapnak választ, hogy segítség helyett le vannak hordva.

Aztán elkezdtem erről beszélgetni a családtagjaimmal, barátaimmal, kollégáimmal. Akik bár teljesen más csoportokban vannak benne, de hasonló agressziót tapasztalnak. Néha személyesen át is élik, ha valahol kérdést tesznek fel (én ennyire sosem voltam merész). Ezen a ponton pedig azt csináltam, amit egy újságíró csinálni szokott: megkérdeztem egy szakértőt, hogy mi ez az egész, miért a sok agresszió, és mit lehet vele kezdeni?

Valami megváltozott

Guld Ádám médiakutató, a PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék habilitált egyetemi docense szerint nem újkeletű jelenségről van szó, az elmúlt évek eseményei és trendjei azonban alapvetően megváltoztatták azt, ahogyan egymással kommunikálunk a közösségi médiában. A szakember azonban hozzáteszi: bár szeretünk úgy gondolni mindenféle negatívumra, mintha magyar sajátosság lenne, ez a jelenség világszerte megfigyelhető. A pszichológusok, szociálpszichológusok és médiakutatók szerint elsősorban a koronavírusjárvány, és az azzal járó lezárások hozták a változást. A négy fal közé zárt, bizonytalanságban élő, az egészségét és az egzisztenciáját féltő emberek egy része ugyanis nem tudott mit kezdeni a benne gerjedő rengeteg feszültséggel, és ennek lecsapódása volt az, hogy fokozottan agresszíven kezdtek el kommunikálni azokon a felületeken, ahol ennek érzésük szerint nem volt tétje – a korábbiaktól eltérően ráadásul már nem névtelenségbe burkolózva, hanem vállalva nevüket és arcukat is.

A közösségi média elérhető volt otthonról is, és hát végül is mit számít, ha egy vadidegen emberbe belekötünk? Úgysem találkozunk vele soha, de legalább kiengedjük a gőzt. Csakhogy a lezárásoknak már vége, a helyzet azonban nem javult. Sőt. Guld Ádám szerint a probléma abban rejlik, hogy szinte közvetlenül a járvány után újabb bizonytalanságot hozott a közvetlenül a szomszédságunkban indult orosz-ukrán háború, ami egy másfajta fenyegetettség, mégis hasonló reakciókat szült. Egy olyan háborúról beszélünk, amely kapcsán egyes sajtóorgánumokban rendszeresen felbukkannak olyan kifejezések, mint a „világháború”, „atomcsapás”, „armageddon”, stb., amelyek különösen alkalmasak arra, hogy aggodalmat keltsenek. És ehhez jön a gazdasági recesszió, az elszabadult infláció, az, hogy egyre nehezebb napról napra élni – vagyis a létbizonytalanság sokrétű, összetett, és sokakban újabb és újabb feszültségeket generál. És ez a helyzet még sokáig itt marad velünk. A médiakutató szerint erre ráadásul rárakódik még egy réteg: olyan korban élünk, amikor nagyon gyorsan változnak a dolgok, és megkérdőjeleződnek olyan, sokáig bebetonozottnak tűnő alapvetések, mint például a család fogalma, a hagyományosnak nevezett nő/férfiszerepek, amikhez sokan viszonyították magukat. Mindehhez jöhet még egy adag klímaszorongás, és így tovább. Arról, hogy egyre több válsággal kell egyszerre szembenéznünk, vagyis az ún. polikrízis korszakáról egyébként Horváth Bence írt még januárban egy remek cikket.



Mindezeket figyelembe véve persze érthető jelenségről van szó, de azt azért érdemes leszögezni: semmiképp sem elfogadható, ha a saját szorongásunk oldására más embereket bántunk, még ha „csak” virtuálisan és verbálisan tesszük is ezt.

„A közösségi média olyan, mint a vadnyugat: sokan úgy vannak vele, hogy bárkire lehet lőni, nincsenek szabályok, és nincsenek következmények sem” – magyarázza Guld Ádám. Az online tér sokak számára kézenfekvő terepnek tűnik a feszültség levezetésére. Leírunk pár sort, rányomunk az enterre, és máris kioktattunk egy vadidegent, vagy elküldtük oda, ahová éppen eszünkbe jutott. Megkönnyebbülten hátradőlhetünk. A másik oldalon azonban ugyanúgy emberek vannak, akik így sérülhetnek.

„Legyél bármennyire is rendben magaddal, egy ilyen támadás akkor is be tud találni” – fogalmaz a szakértő. És akit ma bántanak, abban feszültség gerjedhet. A feszültséget valahol le kell vezetni. És hol lehet ezt a legkönnyebben megtenni? Hát így örökítjük át egymásra a nyomorainkat, és így burjánzik tovább az agresszió is.

Mi a teendő?

Ha már lokalizáltuk a problémát, értelemszerűen jó lenne adni egy választ arra a kérdésre is, hogy hogy lehet ebből az ördögi körből kilépni.

A médiakutató szerint több szinten is lehetne foglalkozni a problémával – más kérdés, hogy erre van-e kapacitás és akarat.

Azt például látjuk, hogy a közösségi médiaplatformok igyekeznek szabályozni azt, hogy hogyan lehet megnyilvánulni a felületeiken. Így például a gyűlöletbeszédet, a rasszista, szexista, homofób, stb. megnyilvánulásokat a legtöbb helyen (főleg a mainstream platformokon) tiltják. De kapacitása nem igazán van ezeknek a nagy cégeknek sem arra, hogy mindent, mindig szűrjenek, és hibák is bármikor előfordulhatnak.

Várhatnánk egyfajta állami szabályozást, az online visszaélésekkel foglalkozó hatóságok és a médiahatóság szabályozását is. Van is ilyen, de arra nekik sincs kapacitásuk – hogy is lenne? – hogy minden posztot és annak minden kommentjét folyamatosan figyelve derítsék fel a visszaéléseket.

A harmadik szint pedig a felhasználóké: az ő bejelentéseik alapján a hatóságok már tudják kezelni ezeket a visszaéléseket. Csakhogy ehhez kell tudatosság is: tisztában kell lennünk azzal, hogy mit szabad és mit nem szabad a közösségi médiában (csak el kéne olvasni azt az apróbetűs részt a felhasználási feltételeknél), hogy tudjuk, mikor érdemes jelezni a hatóságoknak.

Ehhez pedig Guld Ádám szerint elsősorban edukációra lenne szükség. És nem csak a tekintetben, hogy hogyan kell használni a közösségi médiát (bár például azoknak, akik nevüket és arcukat felvállalva gyaláznak másokat, azt is érdemes lehet elmesélni, hogy ez bizony akár rájuk is visszaüthet). Hanem arról is, hogy az emberek legyenek tisztában önmagukkal, hogy megértsék, honnan van bennük ennyi feszültség, és hogy milyen következményekkel járhat az, ha ezt másokon vezetik le.

Hol vagyunk még ettől? Messze. Én ma reggel kiléptem az összes olyan csoportból, ahol ilyesmivel találkoztam. Tudom, nem ez a legközösségibb állampolgári magatartás. Cserébe kis lépés a saját jóllétem érdekében, ha mást nem is, időt legalább tuti nyerek vele. Talán végre tényleg elmegyek majd jógázni is.

