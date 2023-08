Nem vesznek többé orosz üzemanyagot a szlovák atomerőművek

Megállapodott az amerikai Westinghouse vállalattal a szlovák villamosművek, hogy a jövőben az orosz helyett amerikai nukleáris üzemanyaggal működnek majd a szovjet VVER típusú szlovák atomerőművek - írja a szlovákiai Napunk.

Az amerikai cég már alkalmassá tette a Mohiban és Jászlóapátszentmihályon (Jaslovské Bohunice) működő két szlovák atomerőművet, hogy az általa szolgáltatott üzemanyag-kazettákkal is működni tudjanak. Az idén és jövőre még nem kell majd új üzemanyagot szállítani, mert még van elég az orosz üzemanyagból, de újabbakat már nem vásárol a Roszatomtól a szlovák villamosművek.

photo_camera A Mohi atomerőmű Fotó: HO/AFP