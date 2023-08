Orbán nem szeretné, ha Magyarország buta lenne

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban tartott hangpróbát a tranzitos beszéde előtt. Miután elmondta, hogy a rendszerváltás miatt történelmi lemaradásunk van bérekben, augusztusra 16 százalék körüli inflációt vár, és jövőre csökkenteni kell a vállalkozások hitelkamatait, hogy meglóduljon a gazdaság motorja, kitért arra is, mit keresett a sok keleti vezető augusztus 20-án a teraszán.

Értékelése szerint az energiaellátás terén a korábbi helyzet egyszerű volt: „Az oroszokkal megállapodtunk, onnantól Ukrajnán keresztül, vezetéken idejött a gáz, jó napot kívánok, kifizettük, és minden rendben volt.” Aztán jöttek az oroszok elleni szankciók, amik ellen kivételt kellett kiharcolnunk, és ezeket még évekig fenn kell tartanunk. „Másfelől az ukránok bemondták az unalmast, tehát onnan gáz sokkal kisebb mennyiségben érkezik, és most azt mondják, hogy '24-ben pedig egyáltalán nem fog jönni.” Az Északi Áramlatot pedig felrobbantották. Ezért más útvonalakat kellett találni.

„Ez magyarázza azt a vendégkört is, azt a diplomáciai nagyüzemet, amit az atlétikai világbajnokság apropóját kihasználva működtettünk az elmúlt napokban.”



Törökországot kulcsszereplőnek nevezte a magyar energiaellátás szempontjából. „Ma a csap Erdogan elnök úr kezében van. Minden gáz, amit délről be tudunk hozni, Törökországon keresztül jön. Ha elzárja, nincs gáz. Ha nyitva van, van gáz.” Ezért kell jóban lenni a törökökkel,

„és együtt kell velük működni más területeken is, ha azt akarjuk, hogy nekünk kedvező energiapolitikai elbírálásban legyen részünk”. Oda pedig részben Azerbajdzsánból érkezik energia, tőlük is veszünk gázt. A türkmének már nem Kínának adják el a gázt, hanem Európába hozzák. Valamint Azerbajdzsánból áramot is hoznánk Grúzia, Románia bevonásával, tenger alatti vezetéken. A katari emírrel pedig arról egyeztek meg, hogy hajókkal, Horvátországon át érkezik majd gáz Magyarországra. És bár ezt a rádióban nem említette, de a boszniai Szerb Köztársaságnak is odaígért 45 milliárdnyi beruházást a Karmelita teraszán.

A miniszterelnök szerint óriási előnyt jelent, hogy az ország a Keleti Nyitás keretében már 10 éve építi a kapcsolatait.

„Mindig mondom, hogy egy Magyarország méretű ország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen. És a vezetőit sem szabad ebből a körből válogatni. Próbálkoztunk már ezzel, az nem jött be. Egy Magyarország méretű országnak az eszében van az ereje.”

Levezette, hogy az ész előrelátó-képességet és gyorsaságot jelent. És aki hamarabb látja, mi fog történni, lépéselőnyre tesz szert a nagyokhoz képest. Felhozta, hogy a sajtó a türk együttműködésen gúnyolódott éveken át. Miközben a következő évtizedben ez a térség felértékelődik.

„És miután mi már egy évtizede építjük a szinte már testvérinek mondható, baráti, a közös származásra, a közös múltra épülő, tehát kulturálisan jól megalapozott kapcsolatokat, ezek most kamatoznak.”

Szerinte egy egész évtizeddel előrébb vagyunk, mint a többiek. „Lassúak és buták csak a nagyok lehetnek” - tette hozzá. És a fegyveriparral is ugyanez van. Már a háború előtt stratégiai megállapodásokat kötöttek.