Hetek óta nem működik a lift az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben

Hetek óta nem működik egyik lift sem az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben, így a súlyos mozgásszervi problémákkal érkező betegeknek lépcsőznie kell, számolt be az RTL Híradó.

Az RTL rejtett kamerával ment be az intézménybe, ahol kiderült, hogy három lift is van, de egyik sem működik. Az ott dolgozók szerint két lift már hónapok óta rossz, de a múlt héten a harmadik is elromlott. Azt ígérték, hogy megjavítják, de ez valamiért nem történt meg. A híradó megkereste az intézetet: válaszukban egyebek mellett azt írták, hogy a liftek üzemképességének helyreállításáig, több intézkedéssel akarnak segíteni a betegeknek. Hogy ez pontosan mit jelent, azt nem árulták el, ahogy azt sem, hogy mikorra javítják meg a lifteket.

Egy 80 éves nő, arról beszélt az RTL Híradónak, hogy a rossz liftek miatt nem feküdt be a kórházba.

„Nagyon-nagyon nehezen jutottam fel a legfelső emeletre. De a lejutás az viszont sírva-ríva ment, mert ilyen fájós térddel ezt a sok lépcsőt megtenni embertelen” - mondta.

Egy másik beteg pedig háromhetes kezelésének megszakítását kérte, amíg nem működik a lift.