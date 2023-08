Két érmet nyert a világbajnokságon az őrültnek nevezett holland sportoló, akinél többet senki nem futott a stadionban

Nem könnyű bemutatni, hogy mennyire sokoldalú futó Sifan Hassan. Futásban, akárcsak úszásban, a különböző távoknak igazi specialistái vannak. De vele kapcsolatban az őrült szó a leggyakoribb, mert három számban is indul a 2021-es tokiói olimpián.

De nemcsak részt vett a 2021-es olimpián az 1 500, az 5 ezer és a 10 ezer méteres versenyben, hanem két számot meg is nyert (5 ezer és 10 ezer méter), a három közül a legrövidebb, 1 500 méteres számban pedig harmadik lett.

Sifan Hassan két évvel korábban, a 2019-es dohai világbajnokságon úgy nyerte meg a 10 ezer métert, hogy ezen a távon a kvalifikcáió volt az első versenye. A világbajnoki címet hozó pedig a második. Ez sem tűnt elsőre simának:

Dohában 2019-ben megnyerte az 1 500 métert is. Ezen a távon meghökkentően rutinos volt már, 2015-ben és 2017-ben is nyert egy-egy bronzot világbajnokságon 1 500-on.

Budapestre készülve sokáig egyáltalán nem volt biztos, hogy ismét bevállalja a triplázást. Az 5 ezer és a 10 ezer biztos volt, az 1 500-ra - azt mondta - nem volt ideje, mert más terve volt. Áprilisban ugyanis elindult élete első maratonján Londonban. Szenvedett, fájt a csípője, kétszer is megállt, de aztán folytatta, és a végén óriási hajrát kivágva megnyerte a versenyt.

A győzelme után azt nyilatkozta, hogy a futam reggelén is úgy ébredt, hogy megkérdezte magától, miért olyan hülye, hogy lefut egy maratont, elment az esze? „Annyira megijedtem, hogy elkezdtem sírni. Amikor beszéltem a menedzseremmel, meg is kérdeztem tőle: Miért csinálom ezt?”

Így aztán ő az a futó, aki a legtöbb métert futotta le a budapesti stadionban. Így már a legelső napja így nézett ki múlt szombaton: délután 14.15 az 1 500 méter selejtezője, este 20:55 a 10 ezer méter döntője. És itt rögtön jött egy dráma is.

Sifan Hassan az utolsó körben robbantott, és az élre állt. Csak az etióp Gudaf Tsegay tudott lépést tartani vele. A cél előtt nem sokkal összeakadtak, nem volt egyértelmű, hogy ki milyen mértékben volt benne a hibás, de a többször is visszakönyöklő Hassan végül elesett, Tsegay lett az aranyérmes. Mindketten megsérültek egyébként. Amikor a bajnok visszasétált Hassanhoz, nem tűnt úgy, mintha a karját fájlaló Sifan haragudna a bukásért.

Sifan Hassan 𝙛𝙖𝙡𝙡𝙨 just metres from the line! 😱



In the 10,000m final, the Olympic champion and overwhelming favourite 𝙜𝙤𝙚𝙨 𝙙𝙤𝙬𝙣 and it's Gudaf Tsegay who takes the 🥇



Unbelievable drama in Budapest.