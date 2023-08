L.L. Junior szerint inkább azok ellen kéne eljárást indítani, „akik folyamatosan marihuánafogyasztásról posztolnak”

„Széttárom a kezem azelőtt, miért nem indít a rendőrség eljárást azok ellen, akik folyamatosan marihuánafogyasztásról posztolnak. Azt nem értem. Én nem veszélyeztettem senkit, vállalom a felelősséget és a következményeket. Sajnálom a negligens magatartást, és továbbra sem áll szándékunkban gondatlan vezetésre buzdítani a fiatalokat” – mondta a 24.hu-nak L.L. Junior, miután videóra vette és ki is posztolta Instagramra, hogy százzal hajt a budapesti Petőfi hídon egy másik autó után, amiből G.w.M. integetett neki. A videón L.L. Junior arról beszélt, hogy ezek a BMW-sek 130-cal hajtanak.

A rendőrség eljárást indított a videó miatt, a 24.hu-nak azt mondták, „vizsgálják a felvétel tartalmát”.

L.L. Junior az RTL-nek is megszólalt, azt mondta, a G.w.M. nemrég új autót vett, ő pedig csak meg akarta nézni, hogyan „gurul el” mellette. „Egy gázfröccsöt adott ő is, én is. Abban a pillanatban le is lassultunk, hiszen egy szabad, 400 méteres út volt előttünk. Semmi több. (…) Bebrummogott egyet egy szabad útvonalon, tök egyenesen, ráadásul abban a pillanatban ő meg is állt, és én is. Nem gondolom, hogy veszélyeztettünk volna bárkit is. Majd eldöntik a hatóságok.”