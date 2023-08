Már 21-en meghaltak a görög erdőtüzekben

Három nagy erdőtűz is tombol Görögországban, ahol több mint 600 tűzoltó küzd a lángok megfékezésével. Több európai országból is érkezett erősítés, repülőgépek és helikopterek is részt vesznek az oltásban.

Az ország északkeleti részén, Evros és Alexandroupolis régiókban kilencedik napja ég az erdő. Az elmúlt héten bekövetkezett 21 halálesetből 20 itt történt. Hatalmas erdőterületek pusztultak el és házak is leégtek Alexandroupolis városának külső területein. Az uniós Kopernikusz vészhelyzet-kezelő szolgálat vasárnapi közlése szerint 77 ezer hektárnyi területen ég a tűz és 120 aktív tűzfoltja van. Ezen a területen csaknem 300 tűzoltó dolgozik.

photo_camera Az Alexandroupolis környéki erdőtűz. Fotó: SAKIS MITROLIDIS/AFP

Athén északnyugati peremén napok óta lángol egy másik nagy erdőtűz. Ez károkat okozott a Parnitha-hegy nemzeti parkjában is, Athén egyik utolsó zöldövezetében. A tűzoltóság közlése szerint itt 260 tűzoltó, egy repülőgép és három helikopter próbálja eloltani a lángokat.



Egy harmadik nagyobb erdőtűz szombaton kezdődött a Küklád-szigeteki Androsz szigetén, és vasárnap még mindig irányíthatatlanul égett. Itt 73 tűzoltó, két repülőgép és két helikopter oltotta a lángokat. A gyanú szerint egy villámcsapás okozta ezt a tüzet.

A görög erdőtüzek terjedésének kedvez a szárazság és az orkán erejű szél. Mivel a görög tűzoltók a képességeik határán vannak, segítséget kértek. Németország, Svédország, Horvátország és Ciprus repülőgépeket küldött, míg Romániából, Franciaországból, a Cseh Köztársaságból, Bulgáriából, Albániából, Szlovákiából és Szerbiából több tucat tűzoltó segít a helyszínen.