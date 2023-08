Részeg fideszes képviselő mezítláb a színpadon: Követtem el bűnöket. Faszom tudja hányat?! Kurva sokat!

Úgy látszik, a jövő nyáron esedékes önkormányzati választások legizgalmasabb helyszíne ezúttal is Győr lesz és az izgalmakat most sem az ellenzék, hanem ugyanúgy Borkai Zsolt és köre szolgáltatja majd, mint ahogy azt tették 2019-ben is.

A mostani főszereplőnk Borkai legújabb szövetségese, a múlt hétig még Fidesz-tag Hajtó Péter. A közgyűlési képviselő neve februárban került elő, amikor jelölte Borkai Zsoltot a város díszpolgárának. Ezúttal a szereplést is vállalta a képviselő és nem állítunk sokat, ha azt mondjuk: emlékezetes alakítást nyújtott.

Történt, hogy Győrben nem csak egy esti programmal, hanem háromnapos programsorozattal ünnepelték augusztus 20-át, mindenféle koncerttel, tánc show-val. Ennek a programnak évek óta Hajtó az egyik szervezője. Így a programsorozat végén felment a színpadra, hogy mondjon egy búcsúbeszédet.

Igen ám, de Hajtó ekkor csatak részeg volt. Ahogy a Blikk videójából is kiderül, mezítláb, rövidnadrágban szólt képviselőként a győriekhez és mindenféle nagyivű fejtegetésbe kezdett.

Hajtó nem az agresszív ittas típus, hanem a cuki féle, ugyanis így kezdte: „Nagyon szeretlek titeket!” A folytatásban elmondta, hogy szerinte nagy harcokat kell majd megvívni, hamarosan pedig ki is derült, hogy miről beszél. „24 júniusában adjatok nekem bizalmat!” – kérte a jelenlévőket, elsősorban az ő körzetébe tartozókat.

„Őszinte leszek veletek. Én fideszes színekben jutottam idáig, de most kiléptem pár hete. Holnapután találkozom a miniszterelnökúr édesapjával. Tehát a szívem a helyén van, de ez a váriosvezetés nem.” A továbbiakban az is kiderül, hogy ő ezzel a borgőzös kampányszöveggel Borkai Zsoltnak kampányol: „Gyertek velünk és bízzatok bennünk. Borkai Zsolt és én, meg mindenki, aki velünk van, az újra magasba fogja emelni Győrt.”

Már-már maffiatörténetbe illő részletek is kiderültek a színpadi produkcióból, amikor a következőt mondta Hajtó:

„Azt mondta nekem tegnap a Dézsi: »Meg foglak semmisíteni!« Azt mondtam: »Csináld! Az ingerküszöbömet nem éred el.« Tudod miért? Mert ti húzzátok az X-et.”

Erős? Pedig Hajtó legnagyobb húzása még csak ezután jött. Mint minden részeg, akkor kezdett bele mondandójának legerősebb részébe, amikor valaki felment a színpadra, hogy figyelmeztesse, ezt talán nem kéne.

„Én nem mondom, hogy fedhetetlen a múltam. Követtem el bűnöket. Faszom tudja hányat?! Kurva sokat! De srácok, az elmúlt négy évben dolgoztam Győrért és nem arra esküdtem, ami most van. Én jobb Győrt akarok.”

Mindez a Blikk videóján megtekinthető:

Ám szintén a Blikktől megkaptuk a produkció végét, amikor már a következő fellépő tényleg megpróbálta lekeverni a részeg Hajtót. Ebből kiderül, hogy ezekkel a szavakkal zárta produkcióját a képviselő: Basszák az anyjukat, mert nekünk van igazunk és Győr újra jó hely lesz!

Hajtót Dézsi Csaba András fideszes polgármester néhány hete kizárta a fidesz frakcióból azután, hogy Borkai Zsolt bejelentette, újra indul a polgármesteri székért. A pártból Hajtó ezek szerint maga lépett ki.