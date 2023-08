„Srácok, mi a faszt buliztok, a szomszédban embereket ölnek”

Pócsi Botond, azaz Hundred Sins leginkább furcsa maszkjáról és eklektikus zenei stílusáról ismerhető fel.



Producerként dolgozott korábban Azahriah-val, de a nagyobb áttörést a Beton.Hofival közös számai hozták, előbb a Hard Reset , majd a Bagira . Utóbbinak több tízmilliós hallgatottsága van a Spotifyon.

, majd a . Utóbbinak több tízmilliós hallgatottsága van a Spotifyon. A 444-nek adott interjújában elmondta, hogy még mennyi ideig lesz rajta a maszk, mi tetszett neki Skrillex zenéjében, mi a baja a haknizó dj-kkel, meg azt is, hogy mit gondolt arról, hogy kikeverték az orbánozást Beton.Hofi Petőfi Tv-s koncertjéből.

Elég intenzív időszakod van, kijött az Opera című kislemezed, turnéztok az élő produkcióval, felléptetek a Szigeten, kétszer töltöttétek meg rövid időn belül a Budapest Parkot, dj-zel. Hogy éled meg ezt a pörgést?

Picit túl gyorsan jött minden. A barátaimmal azt szoktuk beszélni, hogy olyan, mintha egy nagyon szép álom lenne az egész, hogy turnézunk, koncertezünk, mindenhol nagy bulit csinálunk, jönnek az új zenék. Csúnyán vagy zárójelben mondva befutottunk, erős a nyár, bírom a tempót, remélem bírni fogom még.

De az jó, hogy amikor vidéken koncertezünk, akkor maradunk egy-két napot a városban a barátaimmal, így ünnepelünk. Ha úgy nézzük, most fogok idén hatodjára elmenni nyaralni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A színpadon a következő dolgokat szoktad művelni: ugrálsz, járkálsz fel-alá, néha a laptopon babrálsz valamit, ritkán énekelsz a mikrofonba, azt is torzított hangon, miközben van hegedűs, dobos és basszusgitáros is melletted. Te hogy nevezed azt, amit a színpadon csinálsz?

Mindig a Scooter jut eszembe. Valami ahhoz hasonlót szeretnék, bár azért ők több dolgot csinálnak, mint én. Nekem az az első, hogy jól érezzem magam színpadon, bulizok a saját zenémre, egyszer-kétszer odamegyek a laptophoz, megigazítok egy-két dolgot, billentyűbe kicsit belepötyögök, ha kell, de nélkülem is le tud menni a koncert. Én csak elvagyok, ugrálok, rohangálok, veretek, baszatom. Az mindig az első számnál eldől, hogy milyen lesz a koncert, azon múlik az egész, hogy a közönség hogy reagál arra, amit csinálok. Ez ilyen oda-vissza kölcsönhatás, ha ők jól érzik magukat, akkor én is, ugyanígy fordítva. Egy szám alatt az is kiderül, hogy az adott közönség miattunk jött, vagy csak odatévedtek. Ez régebben gyakori volt, most már szerencsére meg tudjuk mozgatni a nagy előadók közönségét is.

A korábbi interjúid alapján inkább introvertált típusnak tűnsz. Mondtad például, hogy nem tudod visszahallgatni magadat. Van egy maszk is rajtad. Közben azért a színpadon elég energikus vagy, már-már agresszív, ráadásul több ezer ember előtt lépsz fel. Ezt a két oldaladat hogy tudod összehozni?

A maszk nagy szerencse, hogy van, ez kicsit marketingfogás is, de anélkül biztos, hogy nem tudnám csinálni. Fellépés előtt kicsit koncentrálok, fejben átrendezem a dolgot, átszellemülök, és a színpadon már nem Pócsi Botond, hanem Hundred Sins vagyok, az egy karakter, egy szerep, bármit megcsinálhatok, mert az nem én vagyok. Skrillex volt az első nagy kedvenced, mi fogott meg a zenéjében, amikor fiatalként hallgattad?

Az első reakcióm az volt, hogy mi ez a hülyeség, mi ez zene, miért tetszik ez az embereknek, miért táncolnak rá. Aztán kezdtem megérteni, az alpári punksága nagyon tetszett, hogy lejátsszuk a leghülyébb zenéket, és megőrül a tömeg.

Ezt próbálod beépíteni a saját dolgaidba?

Persze, a dj-szettekben én is ezt csinálom, és működik. Lejátszom a világ leghülyébb zenéjét, és megőrülnek rá, minél hülyébb zenéket viszek, annál jobb lesz a buli. Nyilván a koncerten azért figyelni kell, hogy rendes show legyen.

A számaid elég szomorúak. Pesszimista típusnak tartod magad?

Inkább úgy mondanám, hogy az előadók, akikkel dolgozom, ilyenek. A szövegbe nem szoktam beleszólni, vagyis nagyon minimálisan, egy-két igazítást szoktam csinálni. Persze az alapok is ilyenek, minden ember szomorú a mai világban, ezzel lehet őket megfogni. Ez jön belőlem, meg ezt szeretik.

Amikor a dalok készültek, én is nagyon depressziós voltam, nem találtam a helyemet. Nagyon egyedül éreztem magam, mintha földönkívüliként leestem volna ide, és akkor találd meg a barátaidat, találd meg magad.

Most pont jó fázisban vagyok, soha nem voltam ilyen vidám, bulizok, megvan mindenem, jól érzem magam. Nyilván azóta még nem csináltam új zenéket. Lehet, hogy ha most leülnék, valami vidám zenét csinálnék.



Ha már koncertek, áprilisban az A38-on adtad elő először azt a performanszot/geget, hogy egy észak-koreai zászló előtt a magyar himnusz dallamára a Bagira című szám köztévében kikevert sora, a „Belehalok milyen szabad ország ez, anyámnak írok sms-t, és az Orbán les” megy újra és újra. Elég szimbolikus ez, az a Beton.Hofi-koncert is az A38-on volt. Miért csináltad ezt?

Szeretem a közönséget meglepni azzal, hogy beleállunk ebbe, és nem félünk. Vagyis a többiek nevében nem nyilatkozok, de én nem félek attól, hogy cenzúráznak minket. Ne szórakozzunk már, ilyet nem lehet csinálni. Ezt azóta kábé minden show-ban előadjuk, várom a következményeket, sakk-matt.

Mit gondoltál, amikor először hallottad a cenzúrázott változatot?

Szomorúság és csalódottság volt bennem. Meg hogy gáz, hogy itt tartunk. Nyilván az is, hogy hú, de jó, cikkeznek rólunk, téma vagyunk. Ezeknek az egyvelege volt. Ciki.

A Slava Ukraini című ukrán dalt is lejátsszátok. Miért?

Ezt azóta csináljuk, hogy kitört az ukrán háború. A koncerteken vagy ezt, vagy az észak-koreai zászlós dalt játsszuk. Attól is függ, ki előtt lépünk fel, vagy hogy mi éppen az aktuálisabb. Mindig két bulizósabb szám közé rakjuk be, hogy felhívjuk a figyelmet: „Srácok, mi a faszt buliztok, a szomszédban embereket ölnek meg. Miért táncoltok? Egy pillanatra álljunk már meg, erről beszélni kéne, vagy hát az első két hétben nagy téma volt, de azóta le se szarjuk. Kicsit azért figyeljünk arra, hogy nincs ez olyan messze, ne érezzétek ennyire jól magatokat.” Picit megállunk, aztán mehet újra a bulizás.

Hogy kell elképzelni, amikor Beton.Hofival összeültök zenélni?

Mostanában nem volt sok, de szerencsére egy próbateremben vagyunk, nemrég befutott egy stúdió sessionre. Ádival ez inkább ilyen stand up show/hülyülés/egymás baszogatása, közben meg készül a zene. Ez általában jól sül el, vele élmény együtt dolgozni.

Nyilván van, akikkel nem ilyen, ezeket most már próbálom kerülni, inkább csak haverokkal dolgozok. Ha nincs meg az a baráti flow, mint Ádival, hogy igazából csak lógunk, akkor olyan is lesz a zene. Nyilván megoldom, hogy fasza legyen, de más úgy. Most már ezt nem szeretem, akkor sem, ha szép összeget ajánlanak.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A YouTube-ról tanultad meg a zeneszerkesztő programok használatát, milyen volt így bekerülni a zeneiparba?

A legelején nyilván zöldfülű voltam, nem voltak referenciám, hogy miket tudok énekesekkel csinálni, ezért mindenki visszautasított. Aztán szépen lassan sikerült behúzni az embereket. Amikor korábban küldtem alapokat, mindenki azt mondta, hogy ő erre nem tud énekelni, nem tud rappelni.

Azt csináltam sokáig, hogy elküldték a vokált előbb, és megírtam köré az alapot. Ebből csináltam párat, és meglátták, hogy ez működik, meg tök érdekes, és nem hülyeség. Most meg már bármi hülyeségre felénekelnek.

Van már olyan, hogy te utasítottál vissza előadókat?

Persze. Nagyon szeretem kioffolni az előadókat. Ha nem haver, ha nem jó fej, akkor nem akarok felkelni azért, hogy ott üljünk egész nap a stúdióban. Új emberekkel amúgy is nagyon kellemetlen vagyok, nehéz megnyílnom. Nem jó tíz órát a stúdióban feszülni, nekem amúgy is sok munka egy ilyen, dolgozok a gépen rendesen. Nehéz arra is figyelnem, hogy kedves is legyek. Szóval szeretek visszautasítani embereket, mert kicsit elhiszem magamról, hogy de nagy király vagyok, hogy nemet mondtam XY-nak.

A magyar zeneipar jelenlegi helyzetét hogy értékeled?

Minden hónapban jön valami új, valami friss. Az is érdekes, hogy ilyen tizenhat-tizenhét évesek is elképesztő zenéket csinálnak, szerintem ez a generáció gatyába vágja az előző összest. Azt viszont hiányolom, hogy az előző generációs előadók nem segítik az újakat. „Figyu, mi kijártuk az utat, itt van minden tudás, vigyétek, nem kell végigszívnotok az egészet”, mert amúgy ezek nem titkok, ez nem pozíciókról szól, hogy ha én most elmondom ezt, hogy mit hogy kell csinálni, akkor elveszik a helyemet.

Szerintem nekünk azt kell csinálni, hogy amikor majd mi kiöregszünk, akkor ne izzadva szorongassuk a pozíciót, hogy még nyomjunk egy Budapest Park-koncertet, és hátha meg tudjuk tölteni. Hanem azt tudjuk mondani, hogy srácok, viszontlátásra, itt van minden infó arról, amit mi tapasztaltunk, amit megtudtunk, vigyétek, tiétek a jövő.

Felcser Máté, a Punnany Massif egyik frontembere azt mondta a Sávlekötő című műsorban, hogy szerinte nem születnek mostanában olyan jó számok. Erről mit gondolsz?

Nyilván van ez a nézet, hogy már mindent ellőttek, és hogy csak ismételgetjük, de én ezzel nem értek egyet. Szerintem nagyon jó, nagyon szép új dolgok születnek a magyar zenén belül. Ha így látja Máté, akkor így látja, de hát az ő generációjukban sem volt olyan nagy forradalom. Az legutóbb a nyolcvanas években volt.

A Twitteren van egy nézeteltérésed/beefed a haknizó – ugyanazon a napon több egymáshoz közeli vidéki helyszínen fellépő, mindenhol ugyanazt előadó – dj-kkel. Mit nem szeretsz ebben a jelenségben?

Szerintem nagyon olcsó, nagyon béna. Arra alapozni karriert, hogy dj vagyok, ez szerintem a 2000-es évek elején kifulladt. Az számít, hogy milyet írsz, nem az, hogy lejátszod az aktuális zenéket. Erőltetett szar, nincsenek különleges egyéniségek. Dj-ként is lehet karriert csinálni, de ezek egymás kicsit átalakított klónjai. Nyilván mondhatnék millió nevet, de KatapultDJ-t szemeltem ki főellenségnek, ők a legnagyobb bohócok.

Ami nagyon fontos, egy ilyen hakni dj és egy elektronikus előadó között az a különbség, hogy a közönség előbbire nem azért megy el, mert kíváncsi rá, hanem azért, mert éppen ott van a szórakozóhelyen, és ott iszik, csajozik vagy pasizik. Utóbbi esetében pedig direkt miatta veszik a jegyet. Inkább a megyeszékhelyeken működhet az, hogy elhívnak rendes előadókat, de a kisvárosokban ez szerintem örökké így lesz, hogy a lokál dj-k és a hakni dj-k fognak tarolni, ők lesznek a nagy királyok, és küldözgetik, hogy most hány száz embernek játszottak.

Főleg az a bajom, hogy laikusként, külső szemlélőként azt látják, én is ilyen dj/elektronikus zenész vagyok, sokszor egy lapon említenek velük. Ez most lehet nagyképű lesz, de ez olyan, mintha egy Forma-1-es versenybe gokarttal szállnának be. Nyilván van egy-két kivétel, de én nem ez vagyok, nem akarok velük egy lapon említve lenni. Nagyon sok nagyon jó magyar elektronikus zenész van, de aki csak dj-zik, és megveszi a haverjától a mások által csinált zenét pár százezer forintért, az menjen a gyászba.

Ez a jelenség mennyire elterjedt Magyarországon?

Nagyon. Megvannak ezek a klikkek, hogy ki kivel haverkodik, és a klikken belül van egy-két ember, aki írja nekik a zenéket. Általában úgy szokták megemlíteni a leírásban, hogy mix/master, de az egész zenét a legelejétől ő írta, csak valami kreditet mégis kell adni. Az még érthető lenne, ha ezek ilyen különleges zenék lennének, de itthon mainstream futószalagon gyártott EDM szarok vannak, amikre senki nem fog emlékezni soha.

Van egy végtelen kör, hogy csinálunk, vagyis veszünk a havertól egy zenét, meghallgatják pár tíz- vagy százezren a Youtube-on, elfelejtik. Jön a következő zene, azt is elfelejtik. Nincsenek slágerek, hiányzik az átütő valami, vagy a művészeti hozzáadott érték. Ilyen híg fos jön mindenkitől évek óta. Te vállaltál régebben ghostproducerkedést?

Igen, egy ideig csináltam. Az van, hogy végig kussban kell lenni, nem mondhatod el, hogy te csináltad, titoktartási szerződést is aláíratnak. Utálom azt az érzést, hogy ha meghallom a zenét valahol a rádióban, amit én írtam, és ezt nem mondhatom el, inkább úgy vagyok vele, hogy akkor nem csinálok ilyet. Nem ér annyit a pénz, meg nem is akarok abba a körbe tartozni.

photo_camera Fotó: Somay Márk

Miért fontos neked, hogy ott legyen a neved?

Körülbelül öt éve kezdtem kiíratni a nevemet, mert szerintem ugyanannyi, ha nem több hozzáadott értéke van a producernek, sőt igazából nagy részében a producer menti meg az egész dalt. Sokszor az előadó nem tud énekelni, vagy nem tudja, mit hogy kell csinálni, és nekem kell beigazítani időre, meg megcsinálni, hogy ne legyen hamis. Igazából az egészet producerek csinálják, csak elő van adva, hogy az előadó a minden. Nagyon nem erről van szó.

Akkor van értelme kiírni a producer nevét, ha van egy sajátos hangzása a zenének. Ha tényleg valamit hozzátesz, és meg lehet mondani, hogy ezt te csináltad, akkor írasd oda nyugodtan, bátran állj bele, részese vagy te is a zenének.

Tavaly azt mondtad, maximum 2-3 év van ebben a projektben, aztán ha leveszed a maszkot, visszavonulsz. Ez változott?

Ezt úgy javítanám, hogy ha Magyarországon ragadok, és csak magyar előadókkal dolgozom, akkor két-három évig csinálom még. A magyar nem egy óriási piac, de ha sikerül külföldi előadókkal együttműködni, akiket szeretek, meg tetszik a zenéjük, akkor igazából bármeddig kitarthat a dolog. Első körben most a szomszédos országokban keresek előadókat, vannak is ötleteim.

Mindent abba kell hagyni, és jobb akkor a csúcson befejezni. Nagyon sok magyar zenekar rosszul csinálja, hogy tíz éve voltak a csúcson, és még mindig húzzák – nyilván ez a részükről is érthető, mert sok ember megélhetéséről van szó –, de ezek nagyon izzadságszagúak, ezt én nem akarom.

A kliprendezés most tetszik, azt szívesen csinálnám utána, de azért az elég fejfájós munka. Próbálom úgy játszani a kártyákat, hogy ha két-három-négy év múlva abbahagyom, akkor a jogdíjakból elleszek.

Szerinted külföldön is vevők lennének a zenédre?

Nem annyira érdekes, hogy vevők lennének-e rá, előbb-utóbb úgyis tetszene ott is az embereknek. Inkább az a fontos nekem, hogy valami új történjen, mert itthon hamar körbeérek a szakmán, rövid időn belül dolgozom mindenkivel, akivel szeretnék. Azt remélem, hogy izgalmasabb lesz, ha külföldiekkel dolgozom. Az, hogy hogyan fogadják, nem érdekel, csak nekem legyen valami újdonság.