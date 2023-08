Albérletek Budapesten: mire elég 100 000 forint?

Az iskolakezdés miatt az augusztus vége, szeptember eleje a legmozgalmasabb időszak azoknak, akik lakást vagy szobát akarnak bérbe venni vagy kiadni. Az egyik legnagyobb ingatlanos adatbázis, a cikkünk megírásakor több mint hétezer kiadó budapesti lakást, illetve szobát kínáló Ingatlan.com adatait felhasználva megnéztük, hol és milyen áron lehet legolcsóbban megoldani a lakhatást a fővárosban. Kritérium volt, hogy az ingatlan adatlapján szerepeljenek értelmezhető adatok vagy leírás a lakásról vagy szobáról, illetve hogy ha érdemi leírás nincs is, legalább fotókat találjunk róla. Így például egyből kiesett az elvileg legkedvezőbb ajánlat: a IV. kerületi Labdarúgó utcában egy 18 négyzetméteres szobát havi 20 000 forintért (plusz 5000 forint rezsi) adnának bérbe. A lakásról nem közöltek fotókat, a rezsiköltségen kívül nem közöltek róla semmit az adatlapján, és a részletes leírás is ennyi volt: „családi ház egyik szobája kiado mellék helyiségek kőzős használatával nem dohányzo vendég nem jőhet butorozot drog italozás kizáro ok csak lányok jelentkezését várom” (a „nem dohányzó vendég nem jöhet” blokkot Merániai Jánostól Arany Jánosig bárki megirigyelné).

Végül 101 olyan szoba- és 30 olyan lakáshirdetést találtunk, amelyek megfeleltek ezeknek az elvárásoknak, és a rezsi nélküli havi tarifájuk nem haladta meg a 100 000 forintot (augusztus 25-i adatok szerint). A szobák túlnyomó többségét, több mint nyolcvanat drágábban lehetne bérbe venni, mint amennyit a legkedvezőbben kibérelhető lakásért kellene fizetni.

A legolcsóbban bérbe vehető szoba versenyében holtverseny volt: a 11. és a 13. kerületben is találtunk egy-egy olyat, amiért csupán havi 30 000 forintot kell fizetni. A 13. kerületben a Párkány utcában egy kilencedik emeleti lakásban egy 6 négyzetméteres félszobát 30 000 forintért adna ki egy lakótársnak a tulajdonos, aki egészségi állapota miatt egyébként előnyben részesíti a „nővéreket”, gyanúnk szerint a hirdetés megfogalmazásakor egészségügyi dolgozókra gondolt.

A másik harmincezres szoba a 11. kerületi Karcag utcában van, egy tetőtéri lakásban keresnek egy 12 négyzetméteres szobába nem dohányzó egyetemistát. A lakásban egy ötfős család él, madarat és hüllőt is tartanak, ezért a hirdetés feladója szerint „előny, ha valaki SOTE-n, állatorvosin tanul és/vagy a gyerekek nem zavarják”.

photo_camera Kiadó lakást hirdető tábla a főváros XI. kerületében Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Egyébként épp ez a két kerület, a 11. és a 13. az, ahol a legtöbb kedvező áron bérbe vehető szobát találtuk. A 11. kerületben 12 ilyen szobát kínáltak a cikkünk megírásakor, míg a 13.-ban kilencet (utánuk a 8. és a 9. kerület jött 8-8 lakással, míg két fővárosi kerületből, a 22.-ből és a 23.-ból egy sem került a listánkra).

A harmadik legolcsóbban bérbe vehető szálláslehetőség egy igazán különös ajánlat: „erdőben időleges lakhatásra lakókocsi a Rózsadombon” – fogalmazott ennek a hirdetésnek a feladója. Hogy milyen lakókocsiról van szó, arról nem kaptunk bővebb tájékoztatást a hirdetésben, azt viszont hozzátették: „Házkörüli teendők lehetségesek.” A fentieken túl további három szobát kínáltak 50 000 forint alatti díjért, ezek között van 15. kerületi zöldövezetben 28 négyzetméteres szoba 40 000 forintért és „részben a háztartásba való besegítésért”, valamint a Havanna lakótelepen liftes panelház felső emeletén 12 négyzetméteres szoba 42 000-ért.

A belsőbb kerületekben a Ferenc és a József körutakon vannak 18 négyzetméteres egy- és kétágyas szobák a Körútimagánkollégiumok.hu hálózatban havi 50 000 forintért, a 9. kerületi Angyal utcában 60 ezerért (rezsivel fixen 80 ezerért) 12 négyzetméteres szoba. Szintén rezsivel együtt a 8. kerületi Baross utcában, annak körúttól kifelé eső részén, 70 000 forintért vehetünk ki egy hónapra egy ugyancsak 12 négyzetméteres szobát, míg az Üllői úton, a Kálvin tér közelében egy lakásban a nagyobb, ablakos szobákért havi 100 000 forintot, míg a kisebbért, amelynek „nincs ablaka csak egy bevilágító a folyosóról”, rezsi nélkül 80 000 forintot kell fizetni.

Ezek viszont már olyan tarifák, amelyekért akár egész lakásokat is bérbe vehetünk. Három lakást ugyanis, igaz, külső kerületekben, már 60-80 ezer forintokért is bérbe vehetünk.



A legolcsóbb lakásbérleti díjat egy 20. kerületi, Mártírok útján található apró lakásért kérik: a külön bejáratú „különálló garzon kertes házért”, ami 25 négyzetméteres, külön mérőórás. Hasonló konstrukciójúnak tűnik az a 18. kerületi, „családi házban külön bejáratú 30 m2-es kis lakás”, ami a szemeretelepi városrészen, a Kuróczy Pál utcában havi 80 000 forintért vehető bérbe.

Ez utóbbinál havi tízezer forinttal kevesebbet kell fizetni a kispesti Zrínyi utcában egy 18 négyzetméteres ingatlanért, ami „eddig panzióként működött”, és egy kétszintes lakás második szintjén van. Ez az ingatlan a hirdetés szerint csak „lány/hölgy részére” kiadó. Ilyen vagy hasonló nemi megkötéssel számos hirdetésnél találkoztunk. Csakhogy míg a társbérlőket, esetenként szobatársakat kereső hirdetéseknél védhető is, hogy csak férfiak vagy csak nők által lakott lakásba új bérlőnek is azonos neműt keresnek, önálló lakásnál már sokkal furcsábbak az ilyen megkötések.

A belső kerületek legolcsóbban kivehető lakása a terézvárosi Szondi utcában van, ahol egy 24 négyzetméteres, „nem teljesen felújított”, de „jó állapotú” lakásért havi 84 000 forintot kell fizetni. Szintén a 6. kerületben, a Teréz körúton egy földszinti, 12 négyzetméteres lakás havi díja 89 000 forint, és ugyanebben a kerületben van az általunk látott legkisebb kiadó lakás: a Jókai utcában egy mindössze 8 négyzetméteres földszinti stúdiólakást kínálnak havi 90 000 forintért, illetve rezsivel együtt 120 000 forintért.

Az egy négyzetméterre jutó bérleti díja nem meglepő módon ennek a minilakásnak a legmagasabb: rezsi nélkül is 11 250 forint. Hogy ez mennyire kiugró, azt jelzi: a legfeljebb 100 000 forintért kínált albérletek átlagos négyzetméterenkénti díja 4890 forint.